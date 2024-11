Medio centenar de municipios valencianos suspenden las clases el miércoles por la nueva dana

Efectivos de Bomberos trabajan en la limpieza de una calle de Paiporta (Valencia), este martes. Jorge Zapata | EFE

Más de medio centenar de municipios de la Comunitat Valenciana, especialmente de la provincia de Valencia, han comunicado este martes la suspensión de las clases y la actividad deportiva en sus poblaciones este miércoles ante la llegada de una nueva dana.

Esta decisión se toma después de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre, y ante el aviso naranja por lluvias de más de 40 litros por metro cuadrado en una hora, y más de 120 en doce horas, que ha activado Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según ha informado la Consejería de Educación, en la provincia de Valencia han comunicado la suspensión de las clases muchos de los municipios gravemente afectados por las inundaciones, como Chiva, Aldaya, Paiporta, Alcúdia, Algemesí o Torrente. También lo han hecho Valencia, Sueca, Picassent, Cullera, Alacuás, Quart de Poblet, Xirivella, Paterna o Burjasot, Mislata, Museros, Alfara del Patriarca, Albalat, Almusafes, Manises o Sollana.

En la provincia de Alicante, los municipios que de momento han comunicado la suspensión de clases son Dénia, Jávea, Llíber, Xaló, Alcalalí, Pedreguer, Gata de Gorgos, Senija, Calpe (ha suspendido las actividades la tarde de este martes y está pendiente de decidir las del miércoles), Orba, Teulada, Ondara, Pego y Els Poblets. También los de Benissa, Benigembla, Sagra, Sanet i Negrals, El Ràfol d'Almúnia, Benimeli, El Verger, Teulada, Tormos, La Vall de Laguar y Benidoleig.

En Castellón, los únicos ayuntamientos que hasta ahora han comunicado el cierre de sus centros educativos ante la nueva dana han sido Benicarló, Peñíscola, Santa Magdalena de Pulpís y Alcalà de Xivert-Alcossebre.

«No es competencia de los ayuntamientos analizar la emergencia»

Varios alcaldes del PSPV-PSOE, como los Mislata, Sedaví o Silla, han remitido cartas a la Conselleria de Educación en la que le piden que sea la administración autonómica la que fije una directriz sobre la suspensión de clases cuando hay alerta.

En la carta, señalan que no es competencia de los ayuntamientos analizar la emergencia que pueda afectar a más de un municipio en concreto y tampoco la toma de decisiones que afectan a una zona definida. «Las alcaldes y alcaldesas ya tomamos las decisiones que corresponden, en cada caso, y para garantizar la seguridad de la ciudadanía, sobre las instalaciones municipales, centros deportivos, culturales y espacios públicos municipales», señalan en el escrito. Pero consideran que no deberían asumir, «de forma independiente y subjetiva, sin ningún tipo de instrucción por parte de la administración competente, la conveniencia o no de suspender la jornada lectiva en un centro educativo, máxime cuando la emergencia prevista afecta a un área que excede del ámbito de un municipio concreto».

Aspecto de una calle de Barcelona a primera hora de la tarde de este martes en que la consellera de Interior, Núria Parlon, ha pedido a la ciudadanía estar atenta en las próximas horas a las previsiones meteorológicas Marta Pérez | EFE

Restringen la movilidad y cierran colegios en Tarragona

La Generalitat de Cataluña ha decretado restricciones en la movilidad, con la suspensión de clases y la indicación de teletrabajar salvo en aquellos empleos considerados esenciales, para el miércoles en cinco comarcas de la provincia de Tarragona, ante las fuertes lluvias que se esperan por la dana.

Así lo ha explicado la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, este martes en una rueda de prensa en Barcelona, donde ha detallado que las comarcas afectadas por estas restricciones son el Tarragonès, Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre y Baix Camp.

La restricciones comenzarán a partir de las 06.00 horas y estarán vigentes hasta la medianoche. Los ciudadanos que vivan en las zonas afectadas recibirán en sus teléfonos móviles una alerta de Protección Civil, puesto que en estas comarcas pueden llegar a acumularse más de 100 litros en 24 horas.

Moreno reclama prudencia

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este martes a los ciudadanos prudencia ante la nueva DANA que se prevé llegue a la comunidad en las próximas horas, de manera que sigan todas las recomendaciones oficiales que se hagan desde los distintos organismos.