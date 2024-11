Una nueva dana dejará lluvias intensas en el Mediterráneo y frío en la Península

Windy

Ayer el viento de levante volvió a propiciar intensas precipitaciones en provincias como Almería que provocaron crecidas súbitas del agua tras recogerse hasta 74 litros por metro cuadrado en menos de dos horas.

Mientras, una nueva depresión aislada en niveles altos de la atmósfera afectará a la Península esta semana. Sin embargo, se trata de una dana distinta a la que propició la reciente devastación en la Comunidad Valenciana.

La primera diferencia importante es que no se ha formado en el Atlántico, sino que viene desde el interior de Europa. Así, la borrasca se desplaza de este a oeste, de forma retrógada, es decir, contraria a la circulación general del aire en las latitudes medias. Las bajas presiones que afectan a Galicia durante el otoño y el invierno se mueven en el sentido de la circulación general en el hemisferio boreal, de oeste a este. Si la atmósfera se comportara siempre igual que esta semana, la comunidad gallega no sería famosa por la lluvia.

Otra particularidad será la velocidad. Se moverá mucho más rápido. Hoy estará ubicada en el norte de Francia y mañana se colocará entre España y Portugal. El jueves ya estará al suroeste de la Península.

En las próximas 48 horas provocará una nueva circulación de vientos de levante que afectarán a Andalucía, Baleares, Cataluña y a la Comunidad Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado un aviso de color naranja en Málaga, litoral sur de Valencia, litoral norte de Alicante y sur de Mallorca por acumulaciones de lluvia de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora y más de 100 en doce horas.

«En esta ocasión, a priori, hay mucha menos energía en juego que el 29 de octubre. Significa que, aunque las precipitaciones vayan a ser probablemente extensas y localmente persistentes, con intensidad fuerte, no vamos a ver ni las intensidades ni los acumulados de hace dos semanas», aclaran desde la delegación valenciana de la Aemet.

⚠️ Precipitaciones abundantes en Baleares y litorales mediterráneos.



Hay mucha incertidumbre sobre las zonas donde más lloverá. El martes podría ser en Baleares. A partir del miércoles, lluvias abundantes también en el Mediterráneo peninsular.



+ info👉

🔗https://t.co/lcxHe2LWwX pic.twitter.com/FLOtMcutNN — AEMET (@AEMET_Esp) November 10, 2024

En este sentido, desde la delegación navarra añaden una circunstancia que evitará que las lluvias sean tan fuertes. «El pasado día 10 de noviembre el Mediterráneo se ha enfriado con respecto al 29 de octubre. Por ello, esta nueva dana no es posible que sea como la anterior». En cualquier caso, este tipo de situaciones retrógradas con una dana como protagonista siempre lleva implícita mucha incertidumbre.

Esta borrasca también trae de la mano una masa de aire frío de origen continental que provocará un descenso de las temperaturas bastante brusco y generalizado. Las precipitaciones caerán en forma de nieve a partir de los mil metros de altura. En Granada hay un aviso amarillo por espesores de 25 centímetros. «Van a bajar las temperaturas a valores casi invernales», confirman desde la Aemet.

Este martes ya se percibirá un primer descenso de las máximas en toda la Península. «No es una ola de frío, en condiciones normales la bajada de temperaturas no supondría especial adversidad, aunque en la situación que nos encontramos, no hay que perder de vista que el miércoles será un día frío y puede suponer cierta adversidad para alguno de nuestros vecinos», apuntan los meteorólogos valencianos.

Bo día! Comezamos a semana na influencia anticiclónica. Xornada moi tranquila, con ceo aberto pola tarde e temperatura moi suave.



A temperatura descenderá bruscamente entre o martes e o mércores, cando no leste podería nevar por riba dos 1200 metros. pic.twitter.com/VDG70JV9GV — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) November 11, 2024

En Galicia, después de unas jornadas con temperaturas suaves e incluso altas para la época del año, el valor máximo llegará como mucho a los 20 grados en las Rías Baixas. En ciudades del interior como Santiago y Lugo los valores diurnos descienden hasta los 16 y 14 respectivamente. También caen las mínimas en las cuatro provincias.

Mañana, la presencia de la dana encima de la Península no solo provocará el momento de mayor inestabilidad en el sur y la mitad este, sino también una nueva caída del termómetro. En cuestión de horas, las anomalías térmicas pasarán de ser positivas (por encima de la media) a estar por debajo. Algo que se percibirá especialmente de día.

En el caso concreto de Galicia, las máximas estarán por debajo de los 16 grados. Especialmente llamativo será el descenso en la provincia lucense. Las máximas alcanzarán 11 grados como mucho y las mínimas 6. Eso sí, el tratarse de aire que llega del continente, será un día gélido, pero con tiempo seco.

El jueves, la borrasca aislada se situará al suroeste de la Península. Desde esta nueva posición sus efectos cambiarán. Sobre todo en el apartado de las temperaturas, ya que la influencia marítima provocará que ascienden las máximas. En las provincias gallegas del sur volverán a registrarse valores en torno a los 20 grados.

Los sms de Aemet

La crisis de la dana, como ya lo había hecho la del covid, está aumentando la propagación de bulos. La Aemet tiene que dedicar parte de sus esfuerzos a desmentir informaciones falsas. Ayer mismo, el organismo negó ayer que estuviese enviando mensajes de texto a la población española con el siguiente mensaje. «Se prevé una tormenta severa en su región. Prepárese y manténgase a salvo. Descargue la APP https:// https://aemetblog.es/».

«Algunos usuarios informáis de que habéis recibido sms supuestamente procedentes de Aemet, acompañados de un enlace. Es falso. Aemet nunca envía sms. Si recibes un mensaje similar. No abras el enlace», recomiendan desde la agencia meteorológica española.