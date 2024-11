El monasterio de Valencia atacado: un hospedaje en el que Fray Ángel triunfa en YouTube con sus recetas

Con el susto todavía en el cuerpo y la preocupación por la evolución de los religiosos heridos, así se han levantado este domingo los monjes del convento franciscano de Santo Espíritu del Monte de Gilet, en Valencia, después de que fueran atacados el sábado por la mañana por un hombre de 46 años al grito de «soy Jesucristo y voy a matar a los frailes». El ahora detenido, que será puesto a disposición judicial este lunes, golpeó sin piedad con un bastón, un báculo e incluso una botella de cristal a siete miembros de la corporación que se encontraban en sus habitaciones. Uno de ellos, un varón de 76 años, se encuentra en estado crítico por traumatismo craneoencefálico, y otros tres, de 57, 66 y 95 años, fueron trasladados también al hospital por traumatismos y contusiones.

Este ataque solo se entiende si fue cometido por una persona que presente algún tipo de desequilibrio psicológico. Así lo manifestó el alcalde de la localidad, Salva Costa. «Entró una persona con, aparentemente, algún tipo de discapacidad mental y empezó a apalear a los pobres frailes franciscanos, habitación por habitación, creando una situación caótica dentro del convento. Gracias que no había en ese momento huéspedes. Todo el mundo se ha sorprendido porque no era conocido. Es un sitio de espiritualidad donde viene mucha gente y no lo habían visto nunca», indicó a Europa Press.

Detenido el autor del ataque que dejó a siete monjes heridos en el monasterio de Gilet, en Valencia La Voz

Precisamente, uno de los monjes que residen en el convento, Fray Ángel Ramón Serrano, se hizo famoso en Youtube hace años al crear un canal donde muestra cómo hace las sencillas recetas de convento. En la actualidad supera ya los 300.000 suscriptores y según explicó en La Voz, es una manera de dar a conocer la vida y la cocina de un convento. «Iba a hacer un curso de cocina con recetas de conventos, pero por la pandemia no se pudo hacer. Entonces se me ocurrió que esas clases que iba a impartir en el curso podía ponerlas en Youtube para que la gente tuviera la posibilidad de acceder a ellas. Pero aquello fue aumentando y aumentando», comentaba en este periódico en el 2001, mientras desvelaba que tenía lazos familiares en Galicia.

En ese momento, Fray Ángel también relató la vida tranquila y ordenada que llevan los religiosos en dicho convento, con gran parte del día ocupado a la espiritualidad y al culto religioso, y la otra parte a los quehaceres diarios. Solo se ve alterada en parte por el hospedaje y por el éxito de su comedor, vista la buena mano que el religioso tiene en la cocina, ya que ha llegado a recibir hasta cien comensales en un solo día. «Ofrecemos el menú de los frailes. No es un restaurante al uso en el que hay una carta. Y es curioso porque la gente viene sin saber lo que voy a hacer de comer. Tienen la confianza de que van a comer bien». Fray Ángel siempre termina todos sus vídeos de recetas deseando «paz y bien» para todos. Una paz que el pasado sábado no tuvo ninguno de los religiosos que conviven en el tranquilo monasterio de Gilet.