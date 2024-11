Miles de personas se manifiestan en Valencia para exigir la dimisión de Mazón

Biel Aliño | EFE Biel Aliño | EFE Kai Forsterling | EFE Kai Försterling | EFE Eva Manez | REUTERS Kai Försterling | EFE Eva Manez | REUTERS Eva Manez | REUTERS Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

Los valencianos han salido a las calles para protestar por la gestión de la dana y pedir la dimisión de Carlos Mazón, presidente de la comunidad. La marcha tiene previsto recorrer las principales calles del centro de la ciudad para concluir en la plaza Manises, donde está el Palau de la Generalitat, la sede del Gobierno valenciano, con la lectura de un manifiesto que recoge las reclamaciones de las 65 entidades convocantes, a las que se ha adherido posteriormente otras 83. El objetivo, reclamar responsabilidades políticas por la «gestión negligente» de la tragedia, que se ha cobrado la vida de 207 personas y ha dejado miles de damnificados en 75 municipios de la provincia.

Aunque se pidió que la movilización fuese silenciosa como muestra de respeto a las víctimas de la dana y sus familias, desde el principio pudieron escucharse pitidos y gritos como «Mazón dimisión» o «Sánchez y Mazón, la misma mierda son». Se solicitaba acudir sin ropa manchada de barro y evitando la utilización de mensajes violentos, pero esta última recomendación, también se vino abajo desde los primeros minutos con cánticos como «no es han tact de fang sino de sang» (no se han manchado de fango, sino de sangre) o pancartas donde podía leerse «Mazón asesino».

«Han demostrado ser incompetentes. No merecen dirigir la vida de los valencianos. No han sabido gestionar una catástrofe natural, no han sabido alertarnos a la hora, no saben cómo organizarnos con la ayuda de la limpieza y la recogida de material y, por supuesto, no van a ser capaces de organizar la reconstrucción que necesita Valencia. Por lo tanto, se han de ir a casa ya», han declarado las portavoces antes de arrancar la marcha, según recoge Europa Press. Consideran que la gestión de la crisis por parte del gobierno valenciano «ha sido tan inexistente que resulta criminal» y, en consecuencia, reclaman «la dimisión inmediata, no solo del señor Mazón, sino de todo el Consell de la Generalitat».

La de hoy es una manifestación politizada. Las entidades catalanistas del “Països Catalans” vienen a montar lío y colapsar la ciudad de Valencia. No les importan nada las víctimas, solo la política. — Partido Popular Comunitat Valenciana (@ppcv) November 9, 2024

El PP valenciano ha afirmado a través de la red social X que se trata de una manifestación «politizada» por entidades catalanistas, que «vienen a montar lío y colapsar la ciudad de València». Y añaden: «No les importan nada las víctimas, solo la política».

Muchos de los participantes son vecinos de las zonas más afectadas del temporal, que partían hace unas horas de los mismos. Según el último recuento, y tal como apuntan desde EFE, las entidades convocantes de esta manifestación son 65. Entre ellas Acció Cultural del País Valencià, BEA, Ca Revolta, CNT València, Comisión Ciudad Puerto, la coordinadora de Memoria Democrática, Escola Valenciana, Fampa València, Intersindical, Lambda y varias asociaciones vecinales. Además, hay otras 83 adheridas.