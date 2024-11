Teresa Ribera: «Me costó hasta cuatro llamadas localizar al señor Mazón esa misma tarde»

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la reunión del Comité de crisis para el seguimiento de los efectos de la dana. Borja Puig de la Bellacasa | EFE

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, explicó que la tarde de la dana, el martes 29 de octubre, le costó «hasta cuatro llamadas» localizar al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y que ella se enteró de lo que estaba sucediendo y de que «la situación era muy crítica» por una llamada del secretario de Estado. Inmediatamente fue cuando trató de halar con Mazón, según relata.

«Me dijo algo así como que iba todo bien, pero que esa tarde se había precipitado todo. Discúlpame, te llamo en 10 minutos, ahora no puedo hablar y lógicamente no me volvió a llamar», indicó la vicepresidenta en la cadena Ser. Ribera aseguró que tenían toda la información y que le preocupa hasta qué punto ante «una alerta tan grave, alguien puede considerarla que no es relevante o que puede esperar».

«Yo creo que esto pone de manifiesto que tenemos que pensar de qué manera reforzar mejor, pero también tenemos que pensar en el daño que ocasionan quienes intentan generar descrédito de estas instituciones que tiene una misión tan importante», indicó. Ribera también defendió el funcionamiento del Estado autonómico y aclara que la cuestión «no es si funciona el Estado autonómico o no», sino «si funciona o no Mazón o si Feijoo está de acuerdo o no con lo que hace Mazón». Ribera también defendió la labor de su ministerio, de la Agencia Estatal de Meteorología y las confederaciones geográficas.

La cronología de la discordia política sobre la dana Gonzalo Bareño

Por su parte, el presidente de la Generalitat de Valencia, Carlos Mazón, mostró su rechazo ante las declaraciones de Ribera al publicar en la red social X un mensaje encabezado con la siguiente frase: «Basta de manipulaciones», y acompañado del SMS que recibió a las 20 horas por parte de Ribera después de que la Generalitat enviara la alerta de emergencias a la población. El mensaje, según ha dicho el presidente valenciano, lo realizó en el CECOPI donde estaba sin cobertura.

En el detalle del SMS, la vicepresidenta señaló que estaba pendiente y preocupada por la situación de Valencia. «El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar está inquieto, pero manejando con máxima prudencia», escribe. Ribera también hace mención al ministro Fernando Grande-Marlaska, a Protección Civil y a la Aemet, que está «siguiendo evolución». «Dime cualquier cosa en la que poder ayudar», termina el mensaje.