El jefe de la UME cifra en un 43 % la superficie de la provincia de Valencia devastada por la dana

El teniente general y jefe de la UME, Javier Marcos, ayer en el Ministerio de Defensa javier lizón | EFE

Es difícil pedir paciencia a quien está sufriendo. Son palabras del máximo responsable de la operación de emergencia con fuerzas militares en la zona devastada por la dana, que cuantificó en 4.608 kilómetros cuadrados, el 43 % de la provincia de Valencia. «Esto es interminable, lo que estamos haciendo es una locura, una locura por la magnitud que tiene. Mis soldados no descansan», reconoció ayer el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Javier Marcos, desde el Ministerio de Defensa, en su segunda comparecencia tras la catástrofe. Diez días después de que las riadas cambiasen el mapa satelital de Levante, las misiones de los casi 8.500 efectivos desplegados hasta ahora suman 600, repartidas en 72 municipios, de los que 4, marcados en rojo, se consideran zona cero porque tienen urgencias de todo tipo: Paiporta, Catarroja, Chiva y Masanasa.

«Nadie podía prever la magnitud de lo que ocurrió. La velocidad del agua desde el inicio de las cuencas, junto con el lodo; no lo podía prever nadie», dijo Marcos, que se mostró convencido de que toda la información que se proporcionó era buena, que la contrastaron para llegar lo antes posible, y que se actuó de forma coordinada, aunque admitió que aún no han llegado «a todas las puertas» porque tienen que priorizar.

El objetivo de esta operación de emergencia, que seguirá en la primera fase mientras quede un solo desaparecido, es «que la gente pueda hacer lo de siempre cuanto antes», apuntó. «Hoy me decían que en algunos pueblos ya huele a pan y a fruta... cuando hace tres días pueden imaginarse el hedor que había», indicó el jefe de la UME, muy orgulloso de sus soldados. «Los que están en la retaguardia quieren ir al barro. Y los que están allí, en turnos de doce horas durante tres días seguidos, no quieren descansar. Bendito problema», valoró Marcos, que señaló que han triplicado el esfuerzo nocturno tras trasladar su labor principal a las noches.

«Sienten pánico si nos vamos»

Consciente de que queda mucho trabajo por hacer, el teniente general se dirigió a los valencianos para asegurarles que la UME seguirá con ellos «sin descanso hasta el final». Marcos explicó que los damnificados les agradecen su esfuerzo y les piden que no se vayan. «Sienten pánico si nos vamos. No nos vamos a mover de allí, vamos a estar todo el tiempo que haga falta. No los vamos a defraudar», añadió.

María Pedreda

136.000 reclamaciones en 8 días

El impacto económico de las inundaciones será «enorme», y siete u ocho veces mayor que el provocado por otras catástrofes como el volcán de La Palma, el terremoto de Lorca o la dana del 2019, según el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que este viernes informó de que, en solo ocho días, el Consorcio de Compensación de Seguros ha recibido 136.000 reclamaciones por daños, «el volumen que tiene normalmente en un año completo». De ellas, 40.000 corresponden a viviendas, y 80.000, a vehículos. En una entrevista en Antena 3, anunció que el próximo lunes el Consejo de Ministros aprobará nuevas ayudas y avales de créditos bancarios, que podrán devolverse en un plazo de entre 5 y 7 años, y estimó que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) habilitará unos 5.000 millones, un impacto «similar» al de la pandemia. El político pidió a los damnificados que estén tranquilos, porque «el dinero llegará, y sacarán sus negocios y sus vidas adelante».