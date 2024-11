Pérez de los Cobos renuncia a que se ejecuten las sentencias que anularían tres ascensos en la Guardia Civil

Diego Pérez de los Cobos, en una comparecencia judicial en Madrid Mariscal | EFE

El coronel Diego Pérez de los Cobos ha renunciado a la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo (TS) que este verano anularon tres ascensos a la categoría de general en la Guardia Civil. El coronel denunciaba que para esos nombramientos no se había valorado convenientemente su candidatura.

En una nota de prensa, recogida por Europa Press, el despacho de abogados Milans del Bosch&ITL —que representa al coronel— informa de que este mismo viernes ha presentado un escrito ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo en el que «comunica que no va a instar la ejecución forzosa de las sentencias dictadas por ese tribunal que anulaban los ascensos de tres coroneles de la Guardia Civil al empleo de general de brigada». En lugar de eso, solicita su archivo.

Pérez de los Cobos alega que no quiere afectar a la carrera profesional de los afectados, al entender que ellos no han hecho nada ilegal. «Los tres generales de la Guardia Civil cuyos ascensos han sido anulados por las sentencias dictadas —Francisco Javier Sánchez, Arturo Prieto y Antonio Rodríguez— no son en ningún caso responsables del ilegal proceder de la administración», reza el escrito, añadiendo que no es intención de Pérez de los Cobos afectar a la carrera profesional de estos compañeros con «decisiones traumáticas que puedan ser irreversibles». De ahí que comuniquen al alto tribunal que no van a instar la ejecución forzosa de las sentencias.

Este mismo jueves se conoció una cuarta sentencia, fechada el 29 de octubre, en la que el Supremo anula un cuarto nombramiento dentro de la Guardia Civil que deja sin efecto el ascenso a general de brigada del Instituto Armado del coronel David Blanes. El caso también fue denunciado por Pérez de los Cobos.

«Arbitrariedades»

En el escrito del despacho que representa a Pérez de los Cobos se critican «las arbitrariedades constitutivas de infracciones del ordenamiento jurídico que por parte de los ministerios de Interior y Defensa, y de la Dirección General de la Guardia Civil, se están cometiendo en los procesos de ascenso al empleo de general de brigada de la Guardia Civil a raíz de que en el año 2020 el recurrente fuera cesado en su puesto de jefe de la Comandancia de Madrid».

A pesar de la renuncia a ejecutar las tres sentencias del pasado verano, lo cierto es que el intento de ascenso a general de Pérez de los Cobos ya corría el riesgo de no llevarse a cabo, no solo por los plazos legales de ejecución de sentencias, sino también por la insistencia de Interior en defender la idoneidad de sus candidatos y la cercana jubilación de este alto mando del Instituto Armado, según las fuentes consultadas por Europa Press.