Alicia, la joven que abrazó a la reina en Paiporta: «Repetía una y otra vez "lo siento" y lloraba»

Alicia, junto a la reina Letizia en Paiporta Ana Escobar | EFE

En el epicentro del episodio de ira durante el intento de visita de los reyes y los presidentes del Gobierno y la Generalitat a Paiporta, hubo una fotografía que se hizo viral. Es la de una mujer con mascarilla que parecía consolar a doña Letizia, desencajada por el llanto. Esa joven es Alicia, cuyo hijo quizás se salvó porque en el E1, la escuela de fútbol asentada en la localidad, decidieron que ante la alerta roja ese día no había entrenamiento: «Porque iba a llover mucho, por si caía un foco o algo. Eso nos dijeron». El polideportivo está totalmente destruido, con coches en medio del agua que aún no han sido revisados.

Alicia no reside en Paiporta pero va a diario a la localidad. Y la visita que acabó en insultos y una lluvia de barro y palos hacia la comitiva le pilló en el corazón de la tragedia por la dana. «Me ha llamado gente de todos sitios, de Italia, de Rumanía… dicen que estaba intentando consolar a la reina. Yo lo que le decía era que no habían visto nada de lo que ha pasado, que entrasen hacia el interior del pueblo», relata la joven, que también compartió unos segundos de altísima intensidad emocional en los que doña Leticia se vino abajo: «Sólo acertaba a decir: "Lo siento, lo siento, lo siento… perdonad", Movía la cabeza y lloraba, nada más».

Alicia acudió junto a su pareja y más amistades a reclamar más ayuda y reprochar a los monarcas que esta haya llegado tarde. «Yo soy muy pacífica, y valoro que hayan venido, al menos ellos han aguantado el chaparrón y no se han ido», señala Alicia: «Yo sólo quería decirle: "Esto se podía haber evitado". Y fue entonces cuando ella me abrazó a mí». En ese momento a la joven se le quiebra la voz.

Ana Escobar | EFE La reina Letizia, durante su visita a Paiporta Ana Escobar | EFE Indignación de los vecinos ante la visita de las autoridades BIEL ALINO | EFE Tensión en la visita de los reyes en Paiporta Ana Escobar | EFE El rey habla con los vecinos afectados en Paiporta Ana Escobar | EFE La reina Letizia, emocionada durante la visita a Paiporta BIEL ALINO | EFE El rey habla con los vecinos de Paiporta BIEL ALINO | EFE El rey habla con uno de los vecinos afectados Ana Escobar | EFE La reina Letizia escucha a los vecinos de Paiporta Eva Manez | REUTERS Cordón de las fuerzas de seguridad ante los vecinos indignados Eva Manez | REUTERS Un hombre herido detrás de la reina Letizia en Paiporta Eva Manez | REUTERS Los vecinos muestran su desesperación durante la visita de los reyes Eva Manez | REUTERS Los vecinos indignados han traspasado el cordón de seguridad Reuters TV | REUTERS Momento de los incidentes durante la visita del rey a Paiporta Eva Manez | REUTERS El rey Felipe habla con la gente en Paiporta Reuters TV | REUTERS Momento en el que lanzan barro al rey en su visita a Paiporta Reuters TV | REUTERS El rey Felipe, manchado de barro, habla con los ciudadanos BIEL ALINO | EFE La visita de los reyes ha sido suspendida tras los incidentes en Paiporta BIEL ALINO | EFE Gritos de «fuera» , así como lanzamiento de barro, en la visita de los reyes a Paiporta este domingo BIEL ALINO | EFE La Guardia Civil intenta calmara los vecinos indignados, este domingo, en Paiporta BIEL ALINO | EFE El rey Felipe, rodeado por vecinos indignados de Paiporta BIEL ALINO | EFE El rey Felipe intenta consolar a uno de los vecinos entre gritos de «fuera» dirigidos a la comitiva BIEL ALINO | EFE El rey Felipe habla con vecinos afectados por la riada BIEL ALINO | EFE Durante los altercados, Felipe VI y Mazón se han parado a hablar con varias personas, al igual que Letizia, que ha quedado en otro grupo y se le ha visto compungida abrazando a algunos afectados. BIEL ALINO | EFE Agentes de Policía y Guardia Civil y militares han tratado de contener a los vecinos indignados y proteger a las autoridades Ana Escobar | EFE Vecinos indignados gritan insultos durante la visita de los reyes, Mazón y Sánchez BIEL ALINO | EFE El rey trata de calmar a los vecinos afectados Eva Manez | REUTERS La reina Letizia escucha las explicaciones de los vecinos, con barro en la cara Biel Aliño | EFE El rey Felipe trata de mediar entre los vecinos en Paiporta Eva Manez | REUTERS Los vecinos indignados lanzaron barro al rey Felipe VI durante su visita a Paiporta Biel Aliño | EFE Disturbios en Paiporta durante la visita de los reyes Biel Aliño | EFE El rey Felipe y Mazón durante la visita Eva Manez | REUTERS Carlos Luján | EUROPAPRESS Carlos Luján | EUROPAPRESS Carlos Luján | EUROPAPRESS Carlos Luján | EUROPAPRESS Carlos Luján | EUROPAPRESS Biel Aliño | EFE Ana Escobar | EFE Carlos Luján | EUROPAPRESS Biel Aliño | EFE Ana Escobar | EFE Eva Manez | REUTERS Carlos Luján | EUROPAPRESS Rober Solsona | EUROPAPRESS Rober Solsona | EUROPAPRESS Rober Solsona | EUROPAPRESS En imágenes: abuchean y lanzan barro a los reyes, a Sánchez y a Mazón en Paiporta La Voz

«A mí Paiporta me cambió la vida hace dos años. Desde el primer día cargué el coche de palas y enseres que me dio gente de la falla y me vine aquí», comenta. Su pareja también sale en varias fotografías hablando con el rey, dirigiéndose de forma algo más vehemente a Felipe VI: «Le decía que podían haber enviado la ayuda mucho antes, que aquí hemos estado tres días sin que viniera nadie».

También habló con la reina otra amiga de Alicia, que igualmente le reprochó lo que ha tardado la ayuda militar en tomar posiciones en Paiporta. «Tres días para que venga el Ejercito. A las 2 de la mañana el martes estaba la gente en la calle recogiendo mierda, de lodo hasta aquí (señalándose a las caderas). No tenemos comida, no tenemos nada. ¿Cuántos soldados hay? ¿Cuántos? ¡Que salgan todas las tropas», comentaba, mientras doña Letizia trataba de darle alguna explicación, en un vídeo al que ha tenido acceso este periódico. «Dentro de Paiporta hay muertos todavía sin sacar. Nos estamos muriendo, ¡si no nos morimos por esto!», clama ante la monarca Nerea, otra joven que es entrenadora de la escuela de fútbol E1.

La reina, charlando con otra vecina de Paiporta Carlos Luján | EUROPAPRESS

Son algunas de las personas que se acercaron a los reyes y les trasladaron, en medio de la confusión, algo de la dantesca situación que vive desde hace ya seis días en Paiporta. Luis Báguena es otro de los que estuvieron hablando con el rey y ha relatado su experiencia en un hilo de la red social X. «Se ha acercado a hablar directamente con nosotros porque justamente en ese momento estábamos al lado y, de hecho, yo personalmente le he recriminado o reprochado que no entiendo como no está vigente el estado de alarma conforme está la situación actual», afirma el chico, que niega en sus publicaciones que, en lo que a él respecta, ese intercambio de palabras con Felipe VI estuviera orquestado de antemano. Y afirma que, como todos los presentes, vivió momentos de alta tensión: «Me dio una pedrada en la cara que no sé cómo no tengo roto el pómulo».