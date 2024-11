Crónica de un dana que ha dejado un registro para la historia de España: 179 l/m2 en 1 hora

Matias Chiofalo | EUROPAPRESS

La Agencial Estatal de Meteorología dio este lunes por finalizada una dana excepcional por su duración, extensión e intensidad y porque ha provocado la peor catástrofe natural de la historia reciente de España.

Se ha despedido propiciando un episodio de lluvias torrenciales en Cataluña. En la estación del aeropuerto de Barcelona, que cuenta con una serie de datos de más de 100 años, se registró el récord máximo diario de noviembre, con un valor de 126 litros por metro cuadrado. Una cantidad que, en realidad, se concentró en solo un par de horas. En 40 minutos se recogieron 40 litros. He aquí el relato meteorológico de la tragedia.

24 de octubre

Vaguada. Su historia se remonta al pasado 24 de octubre. En esa jornada la corriente en chorro empieza a ondularse en medio del Atlántico norte hasta formar una vaguada o meandro descendente de aire frío, del cual acabaría descolgándose una depresión aislada en niveles altos de la atmósfera, una dana.

25 y 26 de octubre

Al norte de Galicia. Esa borrasca que queda aislada de la circulación general de la atmósfera se sitúa en sus primeras horas encima de la comunidad gallega, que es la primera en sentir sus efectos. Con la colaboración del anticiclón de las Azores crea un pasillo por el que se desliza aire frío desde altas latitudes. Se registran las dos jornadas más gélidas de un mes de octubre que hasta ese momento estaba siendo muy húmedo, pero cálido debido a las influencias tropicales.

27 de octubre

En el centro de España. El sistema de bajas presiones empieza a descender, situándose sobre el centro de España. Desde ahí, genera vientos del sureste que elevan un poco más las temperaturas en Galicia. Faltan 48 horas para la tragedia y la Agencia Estatal de Meteorología publica un aviso especial que informa de la presencia de una dana. «En el área mediterránea los chubascos serán muy fuertes o, incluso, torrenciales. ¡Mucha precaución!», dice el anuncio. La Aemet ya advierte del riesgo de lluvias intensas en la zona alta de la provincia de Valencia, adelantado ya que la orografía jugaría un papel decisivo.

28 de octubre

Primeras lluvias torrenciales. La dana se posiciona al sur de la Península y genera un flujo de levante que descarga importantes cantidades de agua en el Mediterráneo. Castellón y Mallorca acumulan más de 100 litros por metro cuadrado en el plazo de 12 horas. En Manacor cae el primer récord con 179 litros.

29 de octubre

El diluvio. La depresión aislada se acomoda al suroeste y su influencia empieza a nutrirse de otros factores como el aire que llega desde el continente africano y las aguas cálidas del Mediterráneo. Son las 07.36 de la mañana y la Aemet decreta el aviso rojo en las zonas de montaña. A las 08.04 avisa de «lluvias de intensidad torrencial, con acumulaciones de más de 90 litros por metro cuadrado en una hora que pueden ocasionar crecidas e inundaciones». La información añade «¡el peligro es extremo! No viaje salvo que sea estrictamente necesario».

Por la tarde se presenta un diluvio en la provincia de Valencia que supera todas las expectativas y deja un nuevo récord en España de mayor cantidad precipitación recogida en menos tiempo. En la localidad de Turís caen 179 litros por metro cuadrado en sesenta minutos y 40 litros en tan solo diez minutos. Al final del día serían 618 litros. «Por poner en contexto estos datos, la precipitación anual en Turís es de 475 litros. En solo 3 horas y 20 minutos se acumuló el equivalente al de un año normal. Como veníamos de una sequía profunda, el 2023 y el 2024 estaban siendo muy secos. En 3 horas se acumuló la misma precipitación que en los 21 meses anteriores», informan desde Aemet Valencia. Las consecuencias protagonizan uno de los episodios más trágicos de la historia de España.

⚠️Turís (Valencia), 29 oct 2024 | Récord de España de lluvia en una hora: 179.4 l/m². Supera los 159 l/m² de Vinaròs (Castellón) en octubre de 2018.



A lo largo del día se acumuló la extraordinaria cantidad de 618 l/m² (dato provisional, pues falta la información de una hora) pic.twitter.com/yOra89qC5M — AEMET (@AEMET_Esp) November 1, 2024

30 de octubre

Más avisos rojos. La borrasca sigue anclada al sur de Portugal obligando a activar nuevos avisos de riesgo extremo en Andalucía, en provincias como Cádiz. En Jerez de la Frontera se registra el día más lluviosos desde que existen datos con 115 litros por metro cuadrado de los que 81 cayeron en seis horas. Por tercer día consecutivo, la dana muestra un tremendo potencial para liberar mucha lluvia en un corto período de tiempo.

31 de octubre

La dana no se mueve. Un bloqueo anticiclónico mantiene quieta la dana y su inestabilidad no cesa. La Aemet vuelve a decretar un aviso rojo en la provincia de Castellón, donde están previstos 180 litros por metro cuadrado. Mientras España está en shock por el número de víctimas, la agencia meteorológica se ve obligada a recordar a los ciudadanos que la emergencia meteorológica no ha terminado.

1 de noviembre

No hay tregua. Por cuarto día consecutivo la dana vuelve a producir intensas trombas de aguas. En Huelva caen 117 litros por metro cuadrado en 3 horas, 70 de ellos en sesenta minutos. La inestabilidad vuelve a Baleares, con registros por encima de los 100 litros por metro cuadrado.

2 de noviembre

Últimos coletazos. La Aemet informa de que «estamos ante los últimos coletazos, pero aún no se puede bajar la guardia». No hay avisos rojos, pero sí naranjas y amarillos en las comunidades mediterráneas. En una entrevista en el Canal 24 horas, José Ángel Núñez, delegado de la Aemet en Valencia deja una reflexión sobre lo sucedido. «Nuestros protocolos no han sido suficientes o nuestro mensaje no ha calado, porque en la mañana del martes, cuando ya llevaba varias horas el aviso rojo activado, la vida en la ciudad era absolutamente normal».

3 y 4 de noviembre

Otra vaguada. El día 3, la dana desaparece de los mapas meteorológicos, pero en el Atlántico se forma una extensa vaguada que abarca el Atlántico norte y que llega hasta el Mediterráneo occidental y que absorbe la borrasca.

El resultado es una nueva inestabilidad que empieza a recorrer la costa mediterránea de sur a norte. Obliga a decretar nuevos avisos rojos en Almería por la mañana y por la tarde en las zonas inundadas de la provincia de Valencia. El episodio termina en Cataluña el 4 con las ya citadas lluvias torrenciales. La delegación catalana informa que en lugares como Tarragona «se han acumulado 135 litros por metros cuadrado, de los cuales 63 mm en 1 hora y 20 en 10 minutos».

A tormenta tropical #Patty que se formaba onte no Atlántico irá debilitándose nas próximas horas.



En #Galicia deixará chuvascos mañá luns que no oeste poderían acadar intensidade moderada, pero sen chegar a nivel de aviso.



Esta tarde actualizaremos cos novos prognósticos! pic.twitter.com/t2JNjIBdeT — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) November 3, 2024

Ayer, las lluvias también regresaron a Galicia de la mano de los restos de la tormenta tropical Patty, una señal de que la dinámica atmosférica recupera su configuración más habitual.

5 de noviembre

Últimos avisos. Este martes será la última jornada de avisos en España. Hay activados en Extremadura, el pirineo oscense y Tarragona. Son todos amarillos por acumulaciones de unos 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. La posición del anticiclón al norte mantendrá el viento del levante durante toda la semana, propiciando chubascos puntualmente intensos.