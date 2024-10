Devastación y al menos 95 muertos tras una dana histórica

Más de 40 fallecidos, solo en el pueblo de Paiporta a consecuencia de las inundaciones. Este municipio, situado a unos diez kilómetros al suroeste de la capital valenciana, está «incomunicado, sin agua y no funciona nada», según explicó este miércoles su alcaldesa, Maribel Abalat, que confirmó este número de víctimas mortales, aunque reconoció que de momento «las cifras bailan». Manu Bruque | EFE

Un escenario de guerra ha dejado a su paso la dana destructiva e histórica, pero no inédita, que arrasó el martes el Levante peninsular y que es ya el cuarto mayor desastre natural de la historia de España. Al menos 95 víctimas mortales, decenas de desaparecidos, cientos de atrapados e ingentes daños materiales cifraron ayer las autoridades de las tres autonomías más afectadas: la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.

La magnitud de la tragedia es dantesca, y se agravará con las horas teniendo en cuenta que el número de fallecidos es solo provisional. Al cierre de esta edición, se había confirmado la muerte de 95 personas, muchas de ellas todavía sin identificar, una labor que asumen nueve equipos forenses y de auxiliares de autopsia del Instituto de Medicina Legal de Valencia, la provincia que suma la mayoría de fallecidos, 92. Los tres restantes, en Alhaurín de la Torre (Málaga), Mira (Cuenca) y Letur (Albacete). En esta última localidad, atravesada por una tromba de agua, 300 efectivos de Emergencias continuaban la búsqueda con drones de cinco desaparecidos, aunque con un pronóstico «muy negativo», reconoció el presidente regional Emiliano García-Page. Pero es en la Comunidad Valenciana, que activó el Procedimiento de Múltiples Víctimas, donde está la zona cero de la tragedia: el pueblo de Paiporta. Allí murieron más de cuarenta vecinos, seis de ellos en una residencia de ancianos y el resto, intentando mover sus coches, según explicó la alcaldesa, Maribel Balat.

El Gobierno central —que decretó tres días de luto, constituyó un comité de crisis y anunció que declarará la zona catastrófica para activar ayudas— no pudo precisar todavía la cifra total de desaparecidos, tras la rueda de prensa del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Son significativos los 2.500 rescates efectuados por la Guardia Civil, que calculó que, a las siete de la tarde de este miércoles, unas 1.200 personas seguían atrapadas entre la A-3 y la A-7, y 5.000 vehículos, bloqueados. Sin embargo, pasadas la diez de la noche, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, anunció que no quedaba nadie por rescatar en tejados y azoteas «salvo alguna sorpresa», ni núcleos urbanos a los que los servicios de emergencias no pudieran acceder. Ya a última hora, 115.000 vecinos seguían sin suministro eléctrico y trece municipios, sin agua corriente.

Junto a tramos cortados en las dos autovías citadas, las lluvias torrenciales dejaron intransitables 70 carreteras, con miles de camiones parados y 22.000 transportistas afectados por el cierre de vías. La situación sigue siendo «muy grave», admitió el ministro de transportes, Óscar Puente, que confirmó que el AVE entre Madrid y Valencia no se reanudará antes del lunes, y que no circulan Cercanías valencianos ni trenes desde la ciudad del Turia a Barcelona y Zaragoza. Tras desviar 30 vuelos y cancelar 40, el aeropuerto de Manises, donde pasaron la noche 1.500 pasajeros, recuperó su actividad, aunque era casi imposible arribar a este por tierra.

Cronología de la dana del 29 de octubre del 2024

Una alerta que llegó tarde

Pese a que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había publicado el pasado domingo un aviso especial advirtiendo de la intensidad de la dana sobre la vertiente mediterránea, y activó un aviso rojo por lluvias torrenciales en la provincia de Valencia el martes, a las siete de la mañana, no fue hasta doce horas después cuando la Generalitat envió un mensaje de alerta al móvil de los ciudadanos y pidió la intervención de la Unidad Militar de Emergencias.

El mensaje de la Generalitat valenciana de las 20.11 que llegó demasiado tarde J. C. Ferriol / H. Esteban

«La noche más dura de la UME»

La UME activó entonces a 1.116 de sus miembros, un tercio del total, con 370 medios, como equipos de bombeo, retroexcavadoras, barcas, aviones y helicópteros. Uno de sus mandos definió su trabajo como «la noche más dura y la peor intervención que yo recuerde en los 18 años de vida». Hoy sumará a la unidad canina y continuará las labores de búsqueda en lugares anegados por el barrizal. El Ejecutivo movilizó también a 750 guardias civiles, 200 soldados del Ejército de Tierra y 100 agentes de la Policía Nacional, además de las policías locales y Protección Civil.

También llegará ayuda de Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó de la activación del sistema de satélites Copernicus para coordinar las tareas de rescate; y el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, puso a disposición de España el fondo europeo de solidaridad frente a las catástrofes naturales.

Muchos de los rescatados con vida han perdido sus viviendas y fueron trasladados al palacio de deportes de Alzira (Valencia), que, como improvisado albergue, acogió a vecinos de Algemesí, Líria, Albalat, Valencia, Guadasuar y Cullera. La dana también parará la producción de la planta de Ford en Almusafes hasta el 11 de noviembre. Un episodio que, según la Aemet, es ya la gota fría «más adversa» de lo que llevamos de siglo.