Instagram bloquea la cuenta en la que Cristina Fallarás destapó los casos de violencia machista de Errejón: «Estoy furiosa»

La cuenta de Instagram en la que Cristina Fallarás destapó las denuncias de varias mujeres contra Íñigo Errejón ha desaparecido de la red social de Meta, a pesar de que seguía activa hasta hace solo unas horas. Según informa la red social, se ha suspendido porque su actividad incumple las normas comunitarias.

La periodista, que en su cuenta ha colgado durante meses muchos testimonios de mujeres que habían sufrido violencia sexual, ha defendido que, aunque sabe que «ni Twitter ni Facebook ni Instagram están creados para eso», califica de «curioso» el «acto violento de cerrar y callar los testimonios de tantas mujeres». Lo tilda, además, de «censura», y llama la atención de que esas mismas redes permitan otros contenidos violentos mientras acallan la violencia de género. «Denuncio el ataque de Meta por la lucha de las mujeres contra los malos tratos», ha exclamado la periodista, que se declara «furiosa» por la situación.

Fallarás aseguró haber recibido ya una docena de acusaciones contra él y otra media docena contra otros políticos de diferentes formaciones, que iba a ir publicando en su cuenta a lo largo de los días. «El machismo está en la derecha, en la izquierda, en la extrema derecha y en la izquierda radical. Está en los sindicatos igual que en las empresas y también en la cultura. Y la violencia sexual también está en todas partes», declaró Fallarás, quien en su perfil de Instagram ya custodiaba miles de testimonios de todo tipo.

La cuenta de Cristina Fallarás fue precisamente la que precipitó la caída de Íñigo Errejón. La periodista publicó un testimonio anónimo en el que se hablaba de un diputado cuyo nombre no se citaba y al que se definía como «un maltratador psicológico». A partir de ahí, varias usuarias ataron cabos y apuntaron hacia el ya exdirigente de Sumar. Les sirvió como acicate para compartir sus propias historias. Entre ellas, la de la actriz y presentadora Elisa Mouliaá, que denunció públicamente en X haber sido víctima de acoso sexual por parte de Errejón y poco después interpuso una denuncia por esos hechos.

En la mañana de este sábado, la periodista había publicado nuevos testimonios. Uno era de una mujer que asegura que tuvo un encuentro con él cuando fue el «boom de Podemos», hace diez años. «Me atrajo su discurso de transformación, pero lo que pensé que iba a ser una noche de conversación [...] larga y reflexiva se convirtió en una charla escueta y directa al acto», recuerda sobre la noche, en la que practicaron «sexo duro» y, tras esto, él buscó una excusa para que abandonara la habitación de hotel en la que estaban.

Otro testimonio de esta mañana era de una compañera de militancia que tuvo con él una relación intermitente. «Me exigía enviarle fotos sexuales cuando él quería y me escribía insistentemente, si no le respondía», indicaba, «era muy insistente en tener sexo sin condón y en realizar prácticas sexuales humillantes».

Fallarás, que tiene en activo su cuenta de Instagram desde que estallara el caso Rubiales en agosto del 2023 con el propósito de recoger testimonios anónimos de violencia sexual, ha afirmado que las acusaciones a Errejón marcan un antes y un después. «Que el testimonio anónimo de una mujer haya desencadenado que otras mujeres se sientan reconocidas y que eso dé pie a que denuncien ya marca un antes y un después. Demuestra que el hecho de que las mujeres nos narremos es sustancial para después denunciar», ha expresado.