El PP de Madrid eleva el pulso con Sánchez al citarlo en la comisión sobre su mujer

Isabel Díaz Ayuso no retrocede en su batalla particular contra el Gobierno tras los últimos cruces de acusaciones y la negativa a reunirse con Pedro Sánchez. El PP de Madrid confirmó ayer que el secretario general del PSOE se encuentra en el listado de comparecencias registrado para la comisión de investigación sobre los supuestos tratos de favor de la Universidad Complutense a Begoña Gómez.

El Grupo Popular en la Asamblea madrileña, el último en registrar sus peticiones, precisa que lo llamará finalmente «si en el transcurso de la comisión se pudiera entender que la cátedra que dirigía su mujer se gestó en la mesa del despacho del presidente del Gobierno». La esposa de Sánchez, tal y como el PP de Ayuso anunció días atrás, también está en la lista. Ella será la primera en comparecer cuando la comisión -que incluye otras 55 personas, en su mayoría perfiles de equipo rectoral de la Complutense, así como cargos organizativos, técnicos o funcionarios- se inicie en noviembre.

La decisión de incluir a Sánchez se produjo, además, horas después de que el PSOE madrileño que lidera Juan Lobato incluyese a la propia Ayuso y a su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, en la lista registrada por los socialistas para el mismo caso. No obstante, la mayoría absoluta del PP hace bastante probable que no salgan adelante ambas peticiones: será la Mesa de la Asamblea de Madrid el órgano que decida si las peticiones de comparecencias se ajustan al objeto de investigación en la comisión.

El PP nacional, por su parte, sigue tratando de hacer control de daños y rebajar el alcance de la negativa de Ayuso a acudir a la Moncloa este viernes dentro de la ronda de Sánchez con los líderes autonómicos. Alberto Núñez Feijoo -que no se pronunció el día que trascendió el plantón al presidente del Gobierno- señaló ayer que «todo está suficientemente explicado». Lo hizo en un acto en el Ateneo de Madrid, donde ya a la salida del mismo se mostró más contundente en un intento de zanjar la polémica. «Por supuesto que respaldo a Ayuso, ¿cómo no voy a hacerlo?». El jefe de la oposición evitó dar más explicaciones -después de que hace unas semanas subrayara que él acudió «a todas las reuniones» con José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y el mismo Sánchez cuando presidía Galicia-, pero lo cierto es que, a pesar de la fórmula encontrada por la dirección nacional para no tensionar internamente el partido -repitiendo una y otra vez que «comprenden» a Ayuso-, la postura del PP y el resto de barones sigue siendo la misma: a favor de acudir por responsabilidad institucional.

Todos los presidentes populares que han sido llamados han cumplido con la agenda en las últimas semanas y, de hecho, Marga Prohens (Baleares) y María Guardiola (Extremadura) ya han confirmado su asistencia a la Moncloa este viernes. Ambas quisieron ayer mostrar su «respeto» por Ayuso, pero dejando claro que no perderán la oportunidad de hablar con Sánchez. El Gobierno, por su parte, no dudó ayer en seguir explotando la coyuntura con la líder madrileña, a quien acusó de «absentismo laboral». El PP respondió recordando los cinco días que se tomó de descanso Sánchez en abril.