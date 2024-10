Yolanda Díaz critica que partidos «de un lado y de otro» se «lancen querellas»: «Así no se arreglan los problemas sociales»

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Kiko Huesca | EFE

La vicepresidenta segunda del Gobierno,Yolanda Díaz, ha criticado que partidos «de un lado y de otro» se lance querellas, en referencia velada a las medidas judiciales que PP y PSOE han adoptado en la última semana, porque «no arreglan los problemas de la ciudadanía». Además, ha sentenciado que el «y tú más» no resuelve la corrupción y que es necesario poner medidas «encima de la mesa» para prevenirla.

Preguntada en una entrevista en La hora de la 1 de TVE, recogida por Europa Press, sobre si se siente cómoda con las sospechas de corrupción en el PSOE y con la respuesta a estas del PP, Díaz ha confesado que no y que, además, cree que las querellas criminales «de un lado y otro» no arreglan los problemas de los españoles.

«Tenemos problemas en la sanidad pública, tenemos problemas gravísimos con la vivienda (...). Tenemos gente que no llega a final de mes, es decir, tenemos demasiados problemas en España y estamos ante una posición política de partidos que se están querellando, tirándose querellas los unos a los otros a la cabeza», ha declarado.

Díaz ha asegurado que si se quiere hablar de corrupción es necesario que se pongan «medidas encima de la mesa» y se hable, por ejemplo, «de los corruptores», que son aquellas empresas u organismos que corrompen a políticos ofreciendo una contrapartida.

Las declaraciones de la vicepresidenta tienen lugar después de que este lunes la Audiencia Nacional inadmitiera la querella presenta por el PP contra el PSOE por un presunto delito de financiación ilegal, al considerar que «se precisa algo más» que una información periodística, y tras la respuesta de los socialistas a los «populares» con otra querella por supuestas «injurias y calumnias».

El clima político, «una vergüenza»

En este sentido, la líder de Sumar ha calificado como «una vergüenza» el clima de «insultos permanente», y ha recalcado que es una manera de hacer política que no comparte. «Yo jamás he proferido un insulto, ni lo voy a hacer como forma política. Hoy voy a tener varias intervenciones en el Senado y en el Congreso de los Diputados y me parece que ya está bien, es decir, la ciudadanía se merece respeto», ha añadido.

Díaz también ha recordado el barómetro publicado ayer por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que más allá de las encuestas electorales, recoge la «desafección ciudadana» de la política y «el rechazo» de conductas de este tipo, lo que le parece «un grave problema democrático».

Sobre la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de no acudir a la reunión que tenía el viernes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta ha asegurado que la dirigente del PP «está poniendo en jaque» a su partido y al liderazgo de Alberto Núñez Feijoo.

«Es una presidenta del PP radical, que se coloca fuera del mandato constitucional, que no cumple ni siquiera las formas institucionales, y que no ha pasado jamás en democracia lo que está haciendo ella. Desde luego, lo que creo es que está poniendo en jaque directamente al liderazgo del señor Feijoo», ha zanjado.