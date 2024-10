Sánchez ampara a García Ortiz y alega que es a Ayuso a quien habría que exigir la dimisión

Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa posterior a la sesión de trabajo del Consejo Europeo Borja Puig de la Bellacasa | EFE

Pedro Sánchez habló este jueves por la noche desde Bruselas por primera vez sobre la decisión del Tribunal Supremo de encausar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos en relación con la filtración de un correo electrónico en el que abogado de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, proponía a la Fiscalía un acuerdo de conformidad por el que se reconocía culpable de fraude tributario a cambio de una rebaja de penas. Y lo hizo para amparar al máximo responsable del Ministerio Público y cargar contra la dirigente popular y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo.

Sánchez argumentó, en rueda de prensa, que lo único que hizo García Ortiz fue su trabajo -«perseguir al delincuente y perseguir la desinformación y un bulo», dijo- y esgrimió que convendría recordar cuál es el «origen» de toda la causa. Esto es, «que el jefe de gabinete [Miguel Ángel Rodríguez] de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la sazón pareja de este delincuente confeso, propaga un bulo para situar la mentira del lado de la Fiscalía General del Estado» y afirmar que era esta la que había propuesto el pacto de conformidad.

El presidente adujo así que lo que habría que preguntarse «como sociedad» es cuándo el PP va a exigir responsabilidades a Ayuso, «que es pareja de un delincuente confeso -reiteró-, que ha defraudado a Hacienda, como él mismo ha reconocido, y que además se ha lucrado y se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia». «Y, presuntamente -añadió-, la presidenta de la Comunidad de Madrid puede haberse beneficiado de esa situación».

El jefe del Ejecutivo también cargó contra Feijoo al que acusó de no atreverse a pedir explicaciones a «su jefa», una manera de cuestionar su liderazgo. «A día de hoy, dentro del Partido Popular, nadie ha asumido ninguna responsabilidad política y por supuesto no se la han exigido, porque recordemos todos cómo acaban quienes exigen responsabilidades políticas a la presidenta madrileña. Y si no -ironizó- que le pregunten al señor Casado».

Sánchez tuvo que responder además sobre su propia responsabilidad en el caso Koldo por haber sido él quien nombró al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, sin el que, según Anticorrupción, no se entendería la trama ilícita que investiga la Audiencia Nacional. «La primera de las responsabilidades es actuar con contundencia y este Gobierno y yo como secretario general del PSOE actué con contundencia hace ocho meses», replicó. Asimismo subrayó la colaboración de su Gobierno con la Justicia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la apertura de una comisión de investigación en el Congreso «que por cierto, fue cerrada con el voto afirmativo del Partido Popular», ha recriminado.

Por último, Sánchez ha sido preguntado por el hecho de que desde su Gobierno se hayan ofrecido distintas versiones sobre la visita a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Sánchez lo ha negado y ha señalado que «todos» han dicho «alto y claro lo mismo», que «la visita no se produjo en el momento en que se dio a conocer que había sanciones individuales» contra Rodríguez, que no permitían su estancia en el espacio Schengen.

Sánchez ha sido preguntado por este asunto, después de que un reciente informe de la UCO de la Guardia Civil desvelase que el jefe del Ejecutivo conoció la visita de la dirigente chavista por Ábalos cuatro días antes de que se produjese y dio el visto bueno a la misma.

Horas antes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cargaba contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, «imputado por obedecer a las obsesiones del presidente del Gobierno», Pedro Sánchez, con ella y, a su parecer, sin «punto de honor ni ningún tipo de prestigio». Ayuso criticó que «todos los poderes del Estado» hubiesen actuado «contra un ciudadano particular [su pareja], al que ya han vulnerado su derecho a la defensa y al que ya han condenado política y mediáticamente con un escarnio desde hace un año». «Son ustedes unos mafiosos y unos estalinistas trabajando contra el adversario», lanzó.

Ayuso criticó que Sánchez se atreviese «desde el Congreso de los Diputados» a difamarla «nuevamente». «Si tenemos que hablar de corrupción de la A a la Z, no vamos a empezar por Ábalos y vamos a acabar por Zapatero, vamos a hablar de la B... de Berni, de Barrabés y de Begoña, la mujer del presidente del Gobierno, imputada, y que está en todas las salsas. Otra que va pa'lante», espetó a continuación.

Tras calificar al fiscal general de «caradura» y decir que utiliza «la televisión pública para seguir difamando», sostuvo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez es «un Gobierno de tiranos, de caraduras, un Gobierno que no cuida los derechos de los ciudadanos».