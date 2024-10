Feijoo denuncia ante los populares en Bruselas el «deterioro democrático» español

Von der Leyen, Feijoo y González Pons, este jueves en Bruselas DAVID MUDARRA (PP) | EUROPAPRESS

La ofensiva total de Génova contra Pedro Sánchez se internacionaliza. Sin gafas y con intérprete, Alberto Núñez Feijoo denunció este jueves ante la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) en Bruselas el «deterioro democrático» de España y la situación de «urgencia vital» que, en su opinión, atraviesa nuestro país por los casos de presunta corrupción que afectan al Ejecutivo y al PSOE, agravados tras la apertura de una causa al fiscal general del Estado. «Se pueden imaginar que los colegas europeos han mostrado su preocupación por la situación judicial del Gobierno español y también del entorno del presidente», indicó en una rueda de prensa tras la cumbre de su familia política previa al Consejo Europeo.

Aunque dijo lamentar «profundamente que España sea protagonista en los principales medios internacionales por esta situación de urgencia vital», el de Os Peares destacó la «trascendencia» que están teniendo en las cancillerías europeas las investigaciones judiciales que afectan a Sánchez y a su familia. Se trata de «una preocupación con dimensión internacional», insistió.

«Es una anomalía en la Unión Europea tener un primer ministro con una situación judicial y personal como la que tiene el primer ministro español», apuntó el popular, usando la misma fórmula empleada el pasado domingo por Ferraz para criticarle: «Es una anomalía en Europa que alguien con un amigo narcotraficante haya aspirado a presidir un Gobierno». Feijoo tachó de agravante que Sánchez «ampare» al jefe del ministerio público tras ser encausado por presunta revelación de secretos en vez de cesarlo por «incumplimientos graves». «Estamos ante un fiscal general del Estado sentado en un banquillo delante del Tribunal Supremo. Eso va contra el Estado de Derecho», señaló en la capital belga. «¿Cómo va a poder defender la legalidad quien está imputado presuntamente por saltársela?», se preguntó.

Aprovechó el foco comunitario para emplazar al PNV y Junts a «revisar su posición» como socios del Ejecutivo y apartarse de Sánchez en coherencia con decisiones pasadas —en alusión a la moción de censura del 2018 contra Mariano Rajoy como consecuencia del caso Gürtel—: «Queda por ver quién permanece al lado del Gobierno embarrándose y embarrando la vida política española».

Tras esta intervención en Bruselas, el PSOE acusó a Feijoo de hablar mal de España en el extranjero y de «manchar el nombre del país». Un país, que, según las instituciones más solventes a nivel internacional, «es una democracia plena», recordaron desde Ferraz.

El ministro Planas: «Es indigno»

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, calificó de «indigno» que el líder del PP «intente poner en tela de juicio la democracia en España» cuando «está asentada y funciona con toda corrección». «A mí, que he pasado muchos años fuera de España con Gobiernos del PP y PSOE, nunca se me ha ocurrido hablar mal de España. [...] Tenemos una derecha que no nos merecemos», se quejó. También el titular de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, lamentó que Feijoo vaya a Bruselas a «criticar con insultos, insidiar y calumniar al Gobierno español. Bendito patriota».