Albares condiciona el acercamiento del Reino Unido a la UE al cierre del acuerdo sobre Gibraltar

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, transmitió este lunes a su colega británico, David Lammy, la importancia de alcanzar «ya» el acuerdo sobre Gibraltar y condicionó los posibles pactos entre Londres y la Unión Europea que Keir Starmer quiere recuperar a ese entendimiento sobre el Peñón. «Queremos las mejores relaciones entre la UE y el Reino Unido. Le he trasladado la importancia de alcanzar ya el acuerdo generoso y equilibrado que ha ofrecido España con relación a Gibraltar», escribió Albares en X tras reunirse con Lammy en Luxemburgo.

A su llegada a la reunión, Albares afirmó que España no entendería un acercamiento de la Unión Europea al Reino Unido si Londres no acepta «ya» un acuerdo sobre Gibraltar.

«No existe ningún motivo para que el Reino Unido no de ya su sí a este acuerdo. Sin ese sí lo que vemos es que no comprenderíamos un acercamiento a la UE cuando no se acepta un acuerdo que es respetuoso con el espacio Schengen y la unión aduanera, que garantiza la libertad de circulación de personas y la libertad de circulación de mercancías», dijo el ministro español.

En esa reunión, Albares trasladó que «España quiere una relación tan estrecha como sea posible con el Reino Unido», pero que es importante que, «de una vez por todas, el Reino Unido de el sí» al pacto sobre el Peñón que España ha puesto sobre la mesa que es «generoso, equilibrado, bueno para todas las partes», aseguró el jefe de la diplomacia española. «Ese acuerdo es para España una parte del acuerdo de retirada. Es una parte muy importante», recalcó Albares.

El ministro socialista de Asuntos Exteriores recordó que «España es el país de la Unión Europea con la mayor colonia de ciudadanos británicos perfectamente integrados entre nosotros y tenemos una enorme conectividad, inversiones cruzadas».

Por lo que, insistió, «evidentemente hay que resolver esta situación en relación con Gibraltar y sus habitantes». Y una vez resuelta esa cuestión, José Manuel Albares dejó claro que España quiere «la relación más estrecha posible entre el Reino Unido y la Unión Europea».

Sin embargo, las palabras de Albares se replicaron en boca del Ejecutivo británico, que insistió en que son ellos los que urgen a aceptar el acuerdo y falta que España dé el sí. «El Gobierno [británico], en colaboración con el Gobierno gibraltareño, está comprometido a finalizar un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar lo antes posible», dijo la secretaria de Estado británica de Exteriores, Anneliese Dodds.