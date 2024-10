El PP presenta su querella contra el PSOE, pero vuelve a descartar una moción de censura contra Sánchez

Atlas

El PP ha presentado este lunes en la Audiencia Nacional su querella contra el PSOE por presunta financiación ilegal, tal y como anunció Cuca Gamarra, secretaria general del partido, en la jornada del domingo. El encargado de hacerlo ha sido Borja Sémper, vicesecretario de Cultura de los populares y portavoz nacional, quien ha vuelto a descartar que los populares vayan a presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez al «no tener números para ello».

«Hoy la moción de censura está más justificada que nunca, pero no tenemos los apoyos suficientes, con lo cual esto es algo que no está en nuestra agenda hoy. Veremos el día de mañana», ha asegurado el también diputado.

Sémper ha señalado que el PP pedirá mañana que el pleno del miércoles sea monocolor sobre corrupción, pero para cambiar las preguntadas ya registradas al Ejecutivo necesita unanimidad en la Junta de Portavoces del Congreso -por lo que pide «colaboración» a los socios de Sánchez si quieren que el Gobierno «dé explicaciones». «Un empresario afirma haber entregado en repetidas ocasiones bolsas de dinero en metálico en la sede de Ferraz a cambio de favores políticos», ha afirmado el dirigente vasco del PP en las inmediaciones de la Audiencia Nacional.

El dirigente del PP ha pronosticado que «toda la información que están teniendo oportunidad de conocer va a ir engordando», conforme vayan conociendo más datos de la investigación de la UCO y «más implicados» que van a «ir hablando». «Esto va a provocar que se vaya desangrando cada vez más el Gobierno y el Partido Socialista», ha advertido.

Sobre la fecha para citar a Pedro Sánchez en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, Sémper ha reiterado que será llamado a declarar en esa comisión porque debería haber ofrecido explicaciones ante los españoles y en el Congreso, pero no lo ha hecho. «Y como no ha hecho ninguna de estas dos cosas, tendrá que responder en el Senado, que es donde nosotros podemos, también con nuestra mayoría absoluta, obligarle a que comparezca y preguntarle a que responda», ha aseverado, para añadir que no hay «duda» de que Sánchez irá a esa comisión de investigación pero aún no hay fecha para ello.

Finalmente, Sémper ha avisado a Sánchez y al PSOE de que «todo se va a terminar por saber». «Y lo que hoy son sospechas se acabarán convirtiendo en evidencias. Y lo que hoy son evidencias se acabará convirtiendo en información acreditada y contrastada por los tribunales», ha enfatizado.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha recalcado sobre la querella del PP contra el PSOE que el caso Koldo «ya está judicializado» y le ha instado a hablar sobre sus «casi 30 juicios» pendientes por corrupción ante los que actuó con «absoluta condescendencia». Alegría ha respondido así en una entrevista en Radiocable recogida por EFE a la querella contra el PSOE acordada este domingo por el PP en una reunión urgente en Génova por los presuntos delitos de financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias relacionados con el caso Koldo.

«La verdad es que no deja de ser curioso que el PP esté todo el día reunido, por cierto, en una sede sobre la que todavía no se han encontrado las facturas de su reforma, es decir, en una sede que está pagada con dinero negro, dando una rueda de prensa hablando de corrupción», ha afirmado. Ha subrayado que, a diferencia de los populares, cuando aparece un «atisbo de caso de corrupción» los socialistas actúan desde el primer momento «con absoluta contundencia y con absoluta determinación» y se ponen a disposición de la justicia y las fuerzas de seguridad con la «máxima transparencia».