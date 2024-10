Un pitbull desfigura la cara de un niño de dos años en una casa okupada en Alcalá de Henares

Unidad de la Policía Municipal de Alcalá de Henares EUROPA PRESS

El 12 de octubre, Día de la Hispanidad, terminó de forma trágica en la localidad madrileña de Alcalá de Henares. Allí, en una casa okupada en el Camino de la Esgaravita, un niño de tan solo dos años resultó herido grave por el ataque de un pìtbull. El can se abalanzó sobre el menor provocándole heridas y desgarros en las mejillas, cuero cabelludo y cráneo. Pasadas las 20 horas del sábado sus progenitores daban aviso de lo ocurrido al 112 y, tras personarse la Policía Local, el SUMMA y Protección Civil; el niño era trasladado finalmente al Hospital de La Paz de Madrid, donde según informa El Mundo, habría sido intervenido para la reconstrucción de su cara. Fuentes hospitalarias señalan que está estable y que su vida no corre peligro.

Habla el padre del niño atacado por un pitbull, que tuvo que sacar de las fauces del perro la cabeza de su hijo.



🗣 "Si no lo suelta, ¿qué hago? Por un momento yo pienso 'lo mato'"





— Telemadrid (@telemadrid) October 14, 2024

El animal que protagonizó este brutal ataque sería propiedad del padre del niño. Contaba con chip pero su dueño no tenía licencia de animal peligroso y no estaría vacunado por completo. En declaraciones esta mañana de lunes a Telemadrid, el padre aseguró que tuvo que «abrir la mandíbula del perro» para rescatar a su hijo. En un inicio la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital de Alcalá, pero dada la gravedad de los daños, especialmente en su rostro, sería evacuado finalmente a La Paz. En la puerta de la casa donde han tenido lugar los hechos es visible un cartel que advierte de la peligrosidad del can: «Cuidado con el perro». Sin embargo, los padres del pequeño señalaron a la Policía que era la primera vez que tenía un comportamiento agresivo. La Policía Municipal efectuó el traslado del perro al Centro Integral de Protección Animal de Alcalá de Henares a la espera de lo que decida el juez encargado del caso.