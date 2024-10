Demoledor artículo en «The Economist» sobre Pedro Sánchez: «Se aferra al poder a costa de la democracia»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez BORJA PUIG DE LA BELLACASA / EUROPA PRESS

The Economist ha acusado a Pedro Sánchez, de permanecer en el cargo «a costa de la calidad de la democracia española». Es solo una de las afirmaciones que figuran en la segunda noticia más importante de la portada de la prestigiosa publicación económica, que ha publicado un demoledor reportaje en el que cuestiona el liderazgo y la estrategia política del actual presidente del Gobierno.

El diario británico, de tendencia conservadora, califica al jefe del Ejecutivo de «estratega astuto y despiadado» y cuestiona los acuerdos con los nacionalistas para mantenerse en el poder, Puigdemont incluido, a través de la controvertida ley de amnistía. «Sánchez siempre se había opuesto a ello, pero lo aceptó y lo impuso en el Parlamento. Los bruscos cambios de postura de Sánchez en cuestiones de Estado con el único fin de permanecer en el cargo han contribuido a afianzar el cinismo público sobre la democracia española», señala el artículo.

The Economist afirma que Sánchez «gobierna a placer de los nacionalistas radicales catalanes y vascos», a pesar de que «muchos votantes preferían» una coalición con el PP. «Decidió seguir adelante uniendo el apoyo de ocho partidos diferentes. Él puede argumentar que se está adaptando a la realidad cambiante del sistema política, especialmente en Cataluña. Otros consideran que se está produciendo un giro hacia una confederación mal definida y a una sucesión maniobras tácticas mientras el país va a la deriva», continúa.

El reportaje está plagado de críticas a la gestión de Sánchez, que ostenta el cargo de presidente del Gobierno desde el 2018. «Es el último superviviente de la política europea», indica a la vez que recuerda que el Gobierno de coalición PSOE-Sumar no ha logrado aprobar los presupuestos del año pasado y «probablemente» tampoco lo hará para 2025.

El «escándalo» de Begoña Gómez

The Economist también carga contra el presidente por la investigación a su mujer Begoña Gómez. «Cuando estalló el escándalo, en lugar de disculparse, Sánchez culpó a la extrema derecha y dijo que estaba considerando si la vida política valía la pena. Sometió a los españoles a un período de reflexión de cinco días, solo para volver a trabajar». Finalmente, The Economist critica que el Gobierno haya «colocado» a antiguos políticos en puestos «supuestamente independientes». Entre ellos, a José Luis Escrivá, al frente del Banco de España. También aseguran que le ha «dado instrucciones al abogado del Estado para que demande al juez que investiga a su esposa».

El diario británico también dedica unas líneas a mencionar los «logros» del Gobierno, como la subida del salario mínimo o la reducción de los abusos de los contratos temporales. También que el empleo está creciendo «rápidamente» y que la economía española, a pesar de «sufrir más que sus vecinos en la pandemia», ha crecido «más del doble de la media de la zona euro en el 2023». Sin embargo, recuerda que el fondo de recuperación del covid «se agota en el 2026», por lo que, insiste, «la política fiscal expansiva no puede durar».