Una joven lamenta tener que esperar dos meses para descartar un posible cáncer de mama: «¿Por qué nos piden que nos autoexploremos si pasa esto?»

Inés, en el vídeo publicado en sus redes en el que lamenta la larga espera a la que se tiene que ver sometida para recibir pruebas diagnósticas. TIKTOK

Detectarse un bulto en un pecho siempre es motivo de preocupación para una mujer. Aunque no necesariamente esa autoexploración preventiva es determinante en el diagnóstico, sí está aconsejado realizar una serie de pruebas, incluida una mamografía para descartar que pueda tratarse de un tumor. Inés Muñoz, una joven alicantina, justo acaba de pasar por esta situación, pero lamentablemente no ha encontrado en el sistema sanitario la celeridad que según ella debería tener un caso como el suyo, un posible cáncer de mama.

Guía sobre el cáncer de mama: síntomas, factores de riesgo, pronóstico y tratamientos Cinthya Martínez

En su canal de TikTok ha publicado un vídeo después de salir del centro hospitalario, al que había acudido con celeridad tras detectar un bulto extraño en uno de sus senos. «¿Cómo puede ser que te salga un bulto y que tengas que esperar un mes para ir al médico de cabecera y después otro mes y medio para hacer una ecografía?», se pregunta con los ojos llorosos lamentando la situación.

@inesmu6 sin contar con que estuve llamando por telefono y no me podian dar cita porque “en mostrador no creo que te lo cojan” y asi fué ♬ sonido original - inesmu6

«Desde que tengo memoria he visto carteles diciendo lo importante que es tocarse para ver si tenemos algo, la importancia del cáncer de mama... y luego no tienes posibilidades cuando realmente sí lo necesitas», proclama en el mensaje compartido con sus seguidores. La indignación es aún mayor al referirse Inés a lo «inútil» que ha sido la visita a Urgencias: «he estado esperando 40 minutos para nada, solo me han dicho que sí, que efectivamente tengo un bultito»

Las historias detrás del cáncer de mama: «La palabra fue miedo. A morirme, a que tengo una niña, a lo que pudiera pasar» Cinthya Martínez / Lois Balado

Para esta mujer la gota que colma el vaso es la insinuación que ha recibido por parte del personal sanitario de un centro público, recomendándole agilizar los plazos pasando por caja. «Que si puedo permitírmelo que me lo haga por el privado», son las palabras con las que detalla el comentario que habría recibido. Antes de romper a llorar deja una conclusión final: «Ojalá que lo que yo tenga no sea nada. Pero, ¿y si lo es?, y me lo estáis pillando tres meses después. ¿Realmente me tengo que ir por lo privado a hacerme una puta ecografía?».