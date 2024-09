Juan Carlos I en sus memorias: «Tengo la sensación de que me roban el relato de mi propia historia»

El rey emérito Juan Carlos, a su llegada al aeropuerto de Vigo. Salvador Sas | EFE

El rey Juan Carlos I ha terminado un libro de memorias de 500 páginas, para que no le roben «el relato» de su propia historia, que publicará en Francia a inicios del 2025 la editorial Stock, según informó este martes la revista francesa del corazón Point de Vue.

La publicación adelanta algunas de las confidencias de estas memorias de Juan Carlos I, que llevarán por título Reconciliación. «Mi padre siempre me aconsejó que no escribiese mis memorias. Los reyes no hacen confidencias, menos aún públicas. Sus secretos quedan ocultos en la penumbra del palacio. ¿Por qué voy a desobedecerle ahora? ¿Por qué he cambiado finalmente de opinión? Tengo la sensación de que me roban el relato de mi propia historia», afirma el rey emérito, según las revelaciones de la revista.

Reconciliación bucea en la infancia del soberano, y en la época dorada de su reinado, cuyo punto álgido, según la editorial, fue su intervención en el golpe de Estado militar del 23 de febrero de 1981.

La confirmación de la publicación de su libro de memorias en Francia coincide con la presencia de Juan Carlos I en Sanxenxo. Está previsto que pase hasta dos semanas en las Rías Baixas. Juan Carlos I participará en dos regatas, una de ellas lleva su nombre y la otra es el campeonato europeo de la clase 6mR, categoría en la que él es el actual titular al frente del Bribón. La Regata Rey Juan Carlos I El Corte Inglés Master 2024 se disputará en la ría de Pontevedra desde el viernes 27 al domingo 29, con pruebas el viernes por la tarde y el sábado por la mañana y con la entrega de trofeos el domingo por la tarde. El Campeonato Europeo de 6mR tendrá lugar del lunes 30 de septiembre al sábado 5 de octubre, con dos pruebas en la ría el lunes y el martes y una diaria de miércoles a sábado.

Juan Carlos I ya está de nuevo en Sanxenxo para participar en la regata que lleva su nombre Marcos Gago

En esta ocasión, además, su visita a Galicia coincide con la estancia de su nieta, la princesa Leonor, a unos pocos kilómetros, porque está estudiando como guardiamarina de tercero en la Escuela Naval Militar de Marín. Les separan 24 kilómetros por carretera, si se va por la PO-308, el vial costero que bordea ambas orillas de la ría pontevedresa. Y a esto hay que añadir que posible que el jueves 3 de octubre el rey Felipe VI acuda al Foro La Toja, que se celebra en el municipio de O Grove. También muy cerca del emérito.