El PSOE asume que Puigdemont no apoyará los Presupuestos del 2025

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante un pleno en el Congreso. BORJA SÁNCHEZ-TRILLO / EFE

El Gobierno y el PSOE asumen ya que será prácticamente imposible aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el 2025. El fracaso de las conversaciones en Suiza con Carles Puigdemont, líder de Junts, con el objetivo de acercar posturas en torno a las cuentas públicas ha hecho que el pesimismo se adueñe del Gobierno. Con esa premisa, el Ejecutivo empieza a hacer pedagogía sobre la posibilidad de prorrogar de nuevo los Presupuestos del 2023, que ya fueron prorrogados el año pasado ante la imposibilidad de negociar unas cuentas públicas en pleno período electoral en Cataluña.

Ahora, el apoyo de los imprescindibles siete votos de Junts a los Presupuestos se ve cada vez más complicado ante el hecho de que la ley de amnistía aprobada por el Ejecutivo no ha sido aplicada a Puigdemont, como el Gobierno preveía. Pero, lejos de culpar a Junts, el Gobierno carga las tintas sobre el PP, al que acusa de no apoyar unos Presupuestos que supondrían más de 12.000 millones de euros para las comunidades y ayuntamientos para financiar los servicios públicos.

La primera prueba para el Ejecutivo llegará este jueves con la votación en el Congreso de la senda de estabilidad y el techo de gasto, paso previo a la aprobación de las cuentas públicas, sobre el que Junts ya votó en contra y que, según adelantó este lunes, volverá a hacerlo este jueves El ministro de Transformación Digital, Óscar López, criticó la «oposición desnortada, como pollo sin cabeza» del PP, «que pide más recursos y está dispuesto a tumbar 12.000 millones a comunidades y ayuntamientos».

«Vamos a trabajar hasta el último momento. Es la obligación del Gobierno presentar unos buenos Presupuestos para el país, y estamos dialogando con los grupos para que sea posible», señaló el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez en la Moncloa.

«No sería un drama»

El ministro aseguró que ocurra lo que ocurra en la votación de este jueves, presentarán un proyecto de Presupuestos. Pero reconoció que, si estos no se aprueban, tendrán que prorrogarse por segunda vez los del 2023, sin que ello implique una crisis política. «Lo mejor sería que salieran los Presupuestos, pero si no es posible es evidente que hay unos Presupuestos en marcha», concluyó López.

Más optimista incluso se mostró el ministro de Transportes, Óscar Puente, que calificó de «magníficos» los Presupuestos del 2023 ahora vigentes. «¿Se puede mejorar algo? Sí, pero tampoco crean que mucho. No habrá una gran diferencia entre unos Presupuestos nuevos y los de 2023, que se corresponden con un momento expansivo de la economía y tienen una lectura progresista. Son nuestros Presupuestos», insistió Puente. En caso de tener que prorrogarse de nuevo, serían unas cuentas públicas «de continuidad», según explicó el ministro en una entrevista en El País. Por tanto, afirmó Puente, no es «ningún drama» que no haya Presupuestos y tampoco es «un obstáculo para que la legislatura continúe», descartando así cualquier posibilidad de un adelanto electoral en caso de que el Gobierno no pueda sacar adelante las cuentas del 2025.

El Ejecutivo se prepara para una nueva derrota en la votación de este jueves, pero confía en que tras el congreso de Junts, a finales de octubre, sea posible seguir negociando y esperar un cambio de opinión de Puigdemont.