Una joven graba el acoso sexual que sufre en una «guagua» en Canarias: «ya le había quitado la mano varias veces»

Capturas del vídeo grabado por la usuaria de TikTok @justpauula tras el acoso sufrido en un autobús por parte de un hombre mucho mayor que ella

Una mujer ha denunciado a través de TikTok la agresión sexual que ha sufrido en una guagua, como se conoce a los autobuses que cubren líneas regulares en Canarias. La joven ha subido un vídeo a esta plataforma en el que se aprecia con claridad cómo un pasajero que viaja en el asiento de al lado le pone en varias ocasiones la mano sobre su pierna sin su consentimiento. Los hechos, ocurridos en la guagua de la compañía Global que cubre la ruta 206 entre Las Palmas de Gran Canaria y Arucas, pueden verse en su perfil, @justpauula. El montaje comienza destacando el malestar de Paula. «Qué triste y qué asco que sigan pasando este tipo de cosas», destaca.

@justpauula Tuve muchas dudas en publicarlo pero tristemente son situaciones que a dia de hoy siguen ocurriendo y cada vez se normaliza mas. Es una pena y una verguenza que tengamos que soportar esto. Pido perdon por haber grabado y subido esto sin su consentimiento ♬ sonido original - Pau

«Esto no lo deberíamos estar pasando ninguna mujer», señala la joven nada más bajarse del autobús y después de haber tomado imágenes de su agresor. «Le dije al señor que parara, pero le dio igual, yo estaba en shock y tampoco supe como reaccionar», escribe en el texto que acompaña a un vídeo en el que se nota a Paula muy nerviosa tras lo ocurrido. La mujer añade que su agresor, cuando ella se levanta y tras dejarla pasar desde su asiento de ventanilla al pasillo para abandonar la guagua, aprovecha que está de espaldas «para tocar». «Tuve muchas dudas en publicarlo pero tristemente son situaciones que siguen ocurriendo y cada vez se normaliza más», añade en la descripción del vídeo sobre la situación que ha vivido con este hombre, a juzgar por las imágenes, mucho más mayor que ella. «¿Qué le pasa a la gente, en qué momento ven esto como algo correcto?», se pregunta antes de cortar la narración.

Estimados compañeros de @guaguasglobal ,me dirijo a usteded y en particular al responsable del dep comercial.

Esto es INADMISIBLE.

ESA GUAGUA TIENE CAMARAS Y ME IMAGINO QUE ESE INDIVIDUO ESTARA LOCALIZADO.

No estaria de mas prestar todo el apoyo posible.https://t.co/t4ryf4E5Lz — elguayaooo™🇮🇨 (@elguayaooo) September 23, 2024

En los comentarios al vídeo, algunas amigas y vecinas de Paula, parecen reconocer a este hombre, que podría haber hecho lo mismo con ellas. «Hoy me pasó lo mismo con el, me tocó la cara y se acercó a mí», señala una. «A mi me hizo lo mismo justo este sábado. Me lo encontré en San Telmo, que iba a Arucas donde según él me dijo que vivía. Tuve que cambiar de guagua ya que me sentí muy intimidada», aporta otra dando detalles sobre las ubicaciones donde podría estar actuando este acosador en Gran Canaria.