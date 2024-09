La Fiscalía recusa por primera vez a un magistrado del Constitucional para apartar a Macías del recurso de la amnistía

El magistrado José María Macías, a la izquierda de la imagen, en su toma de posesión como nuevo miembro del Constitucional J.J. Guillén | EFE

El debate sobre la supuesta legalidad o no de la polémica ley de amnistía está provocando movimientos totalmente inéditos en el mundo judicial español, hasta el punto de traspasar líneas rojas antes nunca superadas. Por primera vez en la historia, este jueves la Fiscalía ha recusado a un magistrado del Tribunal Constitucional. El departamento que dirige Álvaro García Ortiz, que personalmente firma el escrito de 20 folios, ha pedido al pleno de la corte de garantías que aparte del debate y votación sobre la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo contra la ley del borrado de los delitos del procés al vocal conservador José María Macías, exvocal del Consejo General del Poder Judicial y recién incorporado al tribunal a propuesta por el Grupo Parlamentario del PP. El ministerio público alega que Macías no es imparcial en este asunto, ya que se ha manifestado recientemente y de manera pública en contra de la controvertida ley.

El hipotético apartamiento de Macías es un hecho trascendental vista la ajustada correlación de fuerzas actual en el Constitucional. Después de que la pasada semana el pleno aceptara la abstención voluntaria de Juan Carlos Campo, ministro de Justicia de Pedro Sánchez entre el 2020 y el 2021, quien entonces ya efectuó «una valoración expresa y genérica sobre la inviabilidad constitucional de la ley de amnistía», el bloque progresista cuenta con seis vocales frente a los cinco del conservador. Sin embargo, tanto el PP como ocho ejecutivos y parlamentos de comunidades comandados por los de Alberto Núñez Feijoo han pedido que sean apartados el presidente Conde-Pumpido, con el argumento de que en su día fue fiscal general nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero; y Laura Díez, exalto cargo en la Moncloa con Sánchez. De ser vetados el presidente y la vocal, ambos progresistas, habría una mayoría conservadora, que quedaría en empate si también se aceptara la inédita recusación de Macías por parte de la Fiscalía.

De salir adelante esas tres recusaciones, el Constitucional no podría permitirse ni una sola baja más porque el mínimo para cualquier decisión son ocho vocales. Pero la hipótesis de que prosperen esos vetos que pueden alterar el equilibrio se topa con importantes escollos para prosperar, según reconocen todas las fuentes consultadas. Recuerdan que el propio tribunal ya zanjó en el 2021 y el 2022 que la personalidad y trayectoria de los vocales solo por sí sola no constituyen motivos de recusación, ya que «la imparcialidad (…) no equivale a un mandato de neutralidad general».

En su escrito, la Fiscalía denuncia que José María Macías, «en su anterior condición de Vocal del Consejo General del Poder Judicial, tuvo participación directa en determinadas actuaciones oficiales de dicho órgano constitucional que, por su objeto y finalidad, pero también -y especialmente- por su contenido, comportan una extensa, razonada, reiterada, detallada y categórica valoración de la ley de amnistía cuya constitucionalidad ahora se somete a escrutinio del Tribunal». Es más, recuerda el ministerio público que el vocal conservador «formuló numerosos juicios acerca, precisamente, del encaje conceptual de una amnistía en nuestro modelo constitucional, y en todo caso de una amnistía como la que regula la L.O. 1/2024; y más tarde, acerca de su concreción en las disposiciones de dicha ley orgánica, cuando era proposición de ley».

«Votos para la investidura»

Macías, como cabeza visible de la mayoría conservadora, fue uno de los promotores del informe del CGPJ contra la amnistía, todavía no aprobada por entonces, y que nadie había solicitado al Poder Judicial.

Además el vocal recusado, el pasado marzo, cuando todavía era miembro del CGPJ, en una mesa redonda en la Universitat Abat Oliva-CEU (UAO) de Barcelona, afirmó que la amnistía nace de «una realidad incómoda que nadie quiere reconocer», ya que su origen son «los votos que hacen falta para una investidura», en referencia al apoyo de JxCat y ERC a Pedro Sánchez. «Los mismos señores que van a salir beneficiados de la amnistía los que con sus votos la están sacando adelante», apuntó el hoy magistrado del Constitucional.

«¿De verdad aquí alguien no sabe que son los votos que hacen falta para una investidura?», insistió Macías, tras afirmar de forma tajante que la norma que entró en vigor el pasado 11 de junio es «inconstitucional», no solo «con carácter general», sino también «concreto» por «cuáles son las motivaciones reales de esta ley».

Para el fiscal general, «tales pronunciamientos públicos no constituyen meras manifestaciones aisladas», sino que constituyen «una reiterada exteriorización de una corriente de pensamiento radicalmente contraria a la ley de amnistía», zanja García Ortiz en su inédita recusación.