Junts secunda en el Senado la iniciativa del PP para que el Gobierno reconozca a Edmundo González

El Senado ha avalado este miércoles al líder opositor Edmundo González Urrutia como «legítimo» ganador de las elecciones venezolanas del pasado 28 de julio, en detrimento de Nicolás Maduro. Lo ha hecho gracias a la mayoría que el PP tiene en la Cámara Baja y siguiendo la estela del Congreso, que el miércoles pasado hizo lo propio gracias a la mayoría aglutinada por los populares y en la que también se encontraba el voto favorable del PNV, críticos con el chavismo. Sin embargo, esta vez la lista de partidos que se han adherido a la iniciativa de los populares ha sido ligeramente distinta y ha contado con el respaldo de Vox, UPN y Junts. Estos últimos no participaron en la votación del Congreso en protesta porque la presidencia de la Cámara no había aplazado la misma por la Diada. Y en esta ocasión, el PNV no ha participado -voto a favor hace una semana-.

En su moción, el partido de Alberto Núñez Feijoo sostiene que ya no sirve con exigir la publicación de las actas de las presidenciales del pasado 28 de julio y con «ofrecer asilo a quienes sufren persecución política y represión por sus ideas, valores y principios», en referencia a la acogida en España de González.

«Ofrecer asilo político a Edmundo González Urrutia es una medida que nadie discute como tal», admite el PP en su exposición de motivos, incidiendo en que el bloqueo que vive Venezuela no se resuelve con ello. «En lugar de tramitar el asilo para quien ganó las elecciones, en todo caso habría que hacerlo para quien perdió y se niega a abandonar el poder», destaca la moción.

Asimismo, piden al Ejecutivo que reclame al régimen de Maduro que «reconozca el resultado y dé paso a un proceso de traspaso de poderes y de transición a la democracia», además de exigirle que «ponga fin a las detenciones masivas, a la persecución política, a la represión y a la violencia contra los ciudadanos venezolanos».

Críticas a Albares

Además, el PP considera que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, «no puede seguir ejerciendo el papel de un actor secundario, carente de estrategia, mientras el protagonismo principal lo ejerce una figura tan estrechamente vinculada al régimen de Nicolás Maduro como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cuya posición hacia el régimen muy pocos entienden, lo mismo en Europa que en Iberoamérica».