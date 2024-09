El audio del interrogatorio a Barrabés: «Fui a ver a Pedro Sánchez una vez o dos veces. Y ya está»

La sede de una de las compañías del empresario Juan Carlos Barrabés, que fue registrada en agosto por la Guardia Civil, en el marco de la investigación del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Mariscal | EFE

Juan Carlos Barrabés, el empresario que ayudó a montar a la mujer de Pedro Sánchez su cátedra y que ahora está imputado en el caso contra Begoña Gómez después de recibir millonarios contratos del Gobierno central, admitió sin ambages el pasado 1 de agosto en su declaración judicial que se reunió en Moncloa con Pedro Sánchez a solas, pero que no fue por nada relacionado con el máster en Transformación Social Competitiva de su esposa, sino como en experto en innovación. «Fui a ver a Pedro Sánchez [a Moncloa] una o dos veces. Y ya está», admitió Barrabés durante el interrogatorio.

Según resaltó Barrabés en su comparecencia telemática ante el juez Juan Carlos Peinado que duró más de 52 minutos, ese encuentro, cuya fecha no precisó y en el que no estuvo en ningún momento la esposa del presidente, era parte de una ronda con otros empresarios. E insistió en que también ha mantenido ese tipo reuniones con otros partidos políticos y responsables de diferentes instituciones, dado que su empresa, con 400 empleados, es desde hace año referencia en el sector de la innovación.

El fiscal general pide restringir la acción popular en pleno caso Begoña Gómez A. Azpiroz, M. Balín

«¿Usted en alguna ocasión ha ido por el Complejo Presidencial del Palacio de la Moncloa?», le preguntó al imputado el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid. La respuesta a esta cuestión clave del caso fue algo vaga: «Pues no sé cuantas veces, tampoco muchísimas, cinco veces o así ¿Cuatro? No quiero decir una cifra exacta. Varias veces a ver a Begoña Gómez por el tema del máster y luego fui a ver a Pedro Sánchez una vez o dos. Y ya está», apuntó el empresario, que solo concreto al asegurar tajante que no fue él quien promovió esos encuentros en la sede de la Presidencia del Gobierno. «Yo siempre que fui con fui con invitación. Yo nunca he llamado a ningún sitio», apostilló.

Según el empresario al que la mujer de Sánchez escribió dos cartas de recomendación antes de ganar más de 10 millones en concursos públicos de la Administración central, las conversaciones con Begoña Gómez en Moncloa siempre giraron «sobre el máster». Sus explicaciones sobre el motivo de su cita con el presidente y de lo que habló con el jefe del Ejecutivo fueron menos claras: «yo creo que fue una ronda con empresas o algo así y creo que era para saber mi opinión sobre medianas empresas, de cómo iba España…». «Fue básicamente para hablar de las cosas que yo sé, de innovación», arguyó. «Yo pensé que lo hacía con otros empresarios, supongo que lo hizo», detalló de forma confusa ante el instructor.

El juez Peinado ordena marcar las copias de la declaración de Sánchez para tratar de evitar filtraciones M. Saiz-Pardo / M. Balín

«Jamás haría algo así»

Barrabés, que en todo momento negó haber colaborado con Gómez para conseguir adjudicaciones públicas o ventajas para su empresa —«Jamás haría algo así», afirmó en un momento del interrogatorio— insistió en todo momento en que la que le buscó fue la mujer del presidente a él y no al contrario. «Me llamó para decirme que había montado un máster con la Complutense y que tenía un módulo que quería mejorar y que quizá podría colaborar en ello», afirmó.

Según el emprendedor aragonés, él y la mujer de Sánchez se reunieron «bastantes veces», fuera y dentro de Moncloa, ya que cuando «haces formación es normal reunirse para afinar». «Yo lo que hice fue presentarle profesores, alguno de mi empresa, había gente muy buena y gente de fuera y los temas que tratar en ese módulo» detalló en el interrogatorio, en el que hizo por desvincularse de esa formación universitaria que ahora está en el centro de la investigación de Peinado. «Yo no diseñé el máster, yo hice esa aportación, colaboré, di opiniones, n pero no se hizo exactamente lo que yo dije», argumentó ante el juez el empresario, poniendo tierra de por medio con el origen del controvertido máster, al tiempo que se desligó por completo de la financiación de ese programa.