«Este no es Juanqui»: La hermana de una víctima del kamikaze de la A-6 descubre en el tanatorio que han confundido los cuerpos

Lugar del accidente en kilómetro 20 de la A-6 en dirección a la capital madrileña

Alberto, policía nacional de 44 años, se dirigía el pasado domingo 1 de septiembre desde Ávila hasta la comisaría del barrio madrileño de Salamanca donde trabajaba. Para que el trayecto resultase más económico y para tener compañía de madrugada, contactó a través de BlaBlaCar, conocida aplicación para compartir gastos de viaje en coche particular, con Juan Carlos, de 41, vecino abulense como él. Viajaban por la A-6, cuando a la altura de Las Rozas, el Volkswagen Passat en el que iban chocaba frontalmente con un Volkswagen Taigo. El conductor de este último coche se metió en la autovía en dirección contraria después de disfrutar la noche en la fiestas de Pozuelo. Los tres murieron en el acto fruto de una brutal colisión a alta velocidad, dadas las características de la vía por la que circulaban. Además, el copiloto que viajaba con el kamikaze resultó herido de gravedad, al igual que un motorista, también policía municipal, que circulaba en el sentido correcto de la marcha y se topó de frente con el accidente. En la maniobra de esquiva acabó con daños en la pelvis y fracturas en las piernas.

A la desgracia de asumir súbitamente la muerte de sus seres queridos, las familias de Alberto y Juan Carlos han sumado una pesadilla vivida mientras velaban sus cuerpos en el tanatorio. «Este no es Juanqui», dijo su hermana Sandra cuando al fin pudo verlo el pasado lunes. Así lo relató en el magazine de tarde de Antena 3 Y ahora Sonsoles. «Yo quería ir a reconocerle, así que nos dieron media hora para ir al tanatorio e incinerarlo. Queríamos verlo y nos dijeron que estaba muy mal y no se podía ver. Yo tenía que ver a mi hermano», se expresaba ante las cámaras del programa. «Cuando le vi, no era Juanqui. No era su cara, su nariz, sus ojos, sus pestañas. En ese momento, le decimos al del tanatorio que ese hombre no es mi hermano. Nos dice que eso es imposible, que no se pueden confundir, que yo estoy muy nerviosa, que puede ser que del golpe, que está hinchado... Yo le digo que no», continuó explicando sobre la surrealista y trágica situación.

¿Quién es quién?

Juan Carlos estaba siendo velado en Galapagar y Alberto, el conductor, en Ávila. En teoría, porque no era Juan Carlos, con sus brazos llenos de tatuajes, a quien lloraban en la primera localidad. ¿Dónde estaba? La comprobación empezó en el Instituto de Medicina Legal sin éxito. «Nos dicen que no estaba allí, que a lo mejor estaba en Valdemorillo, donde habían llevado al kamikaze que, casualmente, se llama también Juan Carlos», detalla esta familiar. Sin embargo, por un tatuaje en el pie se acredita que ese cadáver, el del conductor que causó el siniestro, sí estaba en el lugar correcto. Por tanto, como finalmente se acreditó, confundieron a las dos víctimas. Tras ponerse en contacto con la familia de Alberto, se dieron cuenta de que era allí, en Ávila y no en Galapagar, donde estaba el Juan Carlos por el que tanto había preguntado Sandra. A su vez, los allegados del policía le trasladaron el error tanto a la empresa funeraria como a los investigadores de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Madrid. Ahora estos hechos están ya en conocimiento de un juez de Majadahonda, que investiga el intercambio de los cadáveres.

El martes de esta semana los cuerpos eran trasladados de nuevo al Instituto de Medicina Legal y, ahora sí, quedan identificados de forma correcta y se ponen a disposición de unos seres queridos que tienen que atravesar otra vez el proceso de duelo. Además, en el caso de Juan Carlos, el juzgado ha prohibido la incineración, que era el deseo de la familia, hasta que se resuelva el caso. Por su parte, los familiares de Alberto están a la espera de poder personarse como parte en este procedimiento judicial para conocer «la verdad de todo lo que ha pasado» desde la muerte del agente, según recoge la agencia EFE.

Este jueves, 5 de septiembre, se ha producido un nuevo accidente en la autovía que parte de Arteixo y llega a Madrid. Una mujer de 19 años ha fallecido tras ser atropellada en extrañas circunstancias por un vehículo en una vía de servicio de la A-6, en este caso a la altura del kilómetro 31,5, en el municipio de Torrelodones, en sentido salida. El accidente, que está siendo investigado por la Guardia Civil de Tráfico, ha ocurrido a las 7:35 horas y el equipo de emergencias desplazado al lugar solo pudo certificar la muerte la víctima. El vehículo implicado huyó tras lo ocurrido y no prestó auxilio a la fallecida.