Torra invita a Puigdemont y a Junqueras a dar un paso atrás en sus partidos

En una imagen de archivo, el expresidente catalán Carles Puigdemont y el presidente Quim Torra en la Casa de la Generalitat de Cataluña en Perpiñán a principios de año David Zorrakino

El secesionismo catalán vive en plena catarsis desde la pérdida de la mayoría absoluta en las elecciones de mayo y la investidura de un presidente de la Generalitat no independentista. En Esquerra ya hace tiempo que están replanteando estrategias y liderazgos, y ahora también lo hará Junts, en el congreso extraordinario de octubre. Desde Prada de Conflent (Francia), el último presidente posconvergente, Quim Torra, emplazó a su predecesor, Carles Puigdemont, pero «sobre todo» al exlíder de Esquerra, Oriol Junqueras, a «reflexionar» sobre su papel en el nuevo escenario político. «Queremos la independencia», dijo a los periodistas en la Universidad Catalana de Verano (UCE), «pero no lo podemos hacer con lo que no funcionó, yo el primero; no lo conseguí, puedo ayudar, pero ya no toca un liderazgo, es una reflexión que debería hacer todo el mundo».

El congreso de ERC

Un centenar de miembros del consejo nacional de Esquerra próximos a Oriol Junqueras, un tercio del total, han pedido una reunión extraordinaria de este órgano con el fin de adelantar el congreso previsto inicialmente para el 30 de noviembre. El expresidente dejó el cargo el pasado 10 de junio con la intención de postularse de nuevo en el cónclave republicano. Si la petición prospera, este podría llevarse a cabo en la segunda mitad de octubre, coincidiendo con el de Junts, que se celebrará el 27 de octubre.