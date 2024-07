El Supremo habla diez veces de «golpe de Estado» para referirse al «procés»

Imagen de archivo del Tribunal Supremo. Carlos Luján | EUROPAPRESS

El auto en el que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo promueve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la ley de amnistía emplea hasta en diez ocasiones el término «golpe de Estado» para describir lo que la norma, en su preámbulo, describe como «los hechos del proceso independentista». El Alto Tribunal afirma que el «conjunto de conductas» de los implicados «podrían resultar condensadas en aquellas que, en definitiva, vinieron, de un modo u otro, a promover, favorecer o prestar apoyo al golpe de Estado secesionista que se emprendió en Cataluña». Indica que con la ley de amnistía los que lanzaron piedras y adoquines contra la sede de los Juzgados de Gerona deberían ser amnistiados «porque lo hicieron con el propósito de protestar frente a la sentencia de este mismo Tribunal Supremo que condenó a una parte de los máximos responsables del referido golpe de Estado».

La Sala recuerda que el Tribunal Constitucional ha proclamado en numerosas oportunidades que la Constitución no tiene naturaleza militante y que resulta posible la defensa política de postulados no conformes con el texto constitucional. «Lo anterior, sin embargo, fácilmente se comprenderá, no significa que pueda identificarse elemento valiosamente distintivo alguno en la conducta de quienes, además de delinquir, lo hicieron animados por el propósito de culminar un golpe de Estado, frente a cualesquiera otros delincuentes que actuaran impulsados por diferentes (incluso contrarias) motivaciones políticas, o al margen de cualquier intención de esta naturaleza», sostiene el Supremo.

Señala también el auto que «la libre y democrática convivencia fue gravemente perturbada en España como consecuencia de un intento, por fortuna fallido, de golpe de Estado».

«Si resulta preciso devolver la resolución del conflicto político a los cauces de la discusión política, ello solo es debido a que los golpistas trataron de imponer a los demócratas, en Cataluña y en el resto de España, sus propias ideas y las consecuencias de las mismas», ignorando el ordenamiento constitucional». «No por otra razón», se señala en el auto.

«Si es cierto que el proceso secesionista contribuyó a perturbar gravemente la libre convivencia democrática, especialmente en Cataluña pero también, y no poco, en el resto de España, resultará preciso identificar las causas que provocaron este efecto, para, corregidas, recuperar aquella convivencia. Y estas causas, a nuestro parecer, no son otras que el intento, felizmente fallido, de golpe de Estado que las fuerzas políticas secesionistas protagonizaron en el curso de ese intento de subvertir la democracia constitucional», dice el auto.