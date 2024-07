Begoña Gómez volverá a acceder a los juzgados de Plaza de Castilla por el garaje

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. José Oliva | EUROPAPRESS

La magistrada decana de Madrid, María Jesús del Barco, ha autorizado que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, acceda mañana viernes a los juzgados de Plaza de Castilla por el garaje del edificio por motivos de seguridad.

Como ya hiciera para la citación del 5 de julio, la juez decana adopta esta medida para «garantizar tanto la seguridad de la señora Gómez como la de los otros concurrentes y el normal funcionamiento de los juzgados» y «prevenir incidentes que pongan en riesgo la integridad física de la investigada».

Del Barco responde así a la petición de la directora del Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, que alegó que en esta ocasión «concurren idénticas circunstancias» a las del pasado 5 de julio. Y precisa que la autorización para entrar por el garaje de los juzgados se limita exclusivamente a Gómez, no a su letrado, que «deberá acceder por el acceso general para profesionales».

PNV dice que el caso de Begoña Gómez «no es la Gürtel»

Ante sus palabras en el Congreso de que la actividad profesional de la esposa del presidente tiene que tener «límites éticos», ha manifestado que, «cuando uno anda metido en política», eso afecta a las personas de su entorno.

Aitor Esteban ha afirmado que no sabe «exactamente si habrá algún ilícito administrativo o penal en los hechos». «A mí me parece que se sostiene muy justito. Creo que ahora todo el mundo que está implicado en el asunto se está cubriendo pero no sé si judicialmente esto tiene mucho trasfondo», ha añadido.

Esteban ha afirmado que, «si lo tuviera, «tampoco es la Gürtel precisamente». Según ha señalado, todo el mundo habla desde el punto de vista legal pero cree que lo que hay que tener en cuenta es que «hay algunas cosas que simplemente no toca hacer». «Y aunque sea frustrante muchas veces y te gustaría desarrollar algo —estando donde se está alguna persona cercana a ti—, es que no toca, no lo tienes que hacer para que no haya ninguna sospecha, es aquello de «no solo ser, sino parecerlo», ha agregado.

En este sentido, considera que, en este caso, sí ha habido «una cierta relajación, un cierto descuido». «Otra cosa es luego el trasfondo de sanción administrativa o penal, que ahí, sinceramente, no sé hasta qué punto puede haber, y si lo hay, tampoco creo que sea excesivo», ha remarcado.

Cuestionado por las responsabilidades políticas que debería asumir Pedro Sánchez, al que Alberto Núñez Feijoo pidió su dimisión, ha reiterado que «esto es lo que es, si se hubiera hecho públicamente una reflexión en esos términos ético-estéticos, en un momento determinado, admitir que esto no queda bonito, determinadas actividades, que, aunque puedan ser perfectamente legales y no haya ocurrido nada, pueden inducir a que la gente diga o haga, y mejor tener cuidado y dejarlo para otra momento», ha agregado.

En todo caso, la responsabilidad sería, en primer lugar, directamente de la esposa de Pedro Sánchez y «no tanto del presidente». El diputado jeltzale ha insistido en que quizá sí tendría que haber habido «una explicación», aunque no habría «nada ilegal» y considera que se habría entendido y no se habría «llegado a este punto».

«Pero de ahí extraer a que el presidente del Gobierno tiene que dimitir por este tema, cuando hemos visto tramas de financiación irregular en las que no ha habido absolutamente ningún movimiento ni ningún reproche interno dentro de las organizaciones políticas, me parece que es poner dos diferentes barras de medir», ha apuntado.