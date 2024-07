Angela Dobrowolski niega que quisiera matar a Josep Maria Mainat: «Yo no quise a mi marido muerto»

Angela Dobrowolski, acusada de intentar asesinar presuntamente a su exmarido, Josep María Mainat Kike Rincón. Pool | EUROPAPRESS

«Yo no lo quise muerto, yo no quise a mi marido muerto. Angela Dobrowolski, exmujer de Josep María Mainat , ha declarado este jueves en el juicio que se celebra contra ella en la Audiencia de Barcelona por el presunto intento de asesinato del productor audiovisual y exmiembro de La Trinca.

Dobrowolski ha explicado al tribunal que cuanto se dio cuenta de que su exmarido se encontraba en «estado comatoso» le suministró glucosa y llamó a emergencias. La exmujer de Mainat hanegado que ella tuviera algún motivo económico para terminar con la vida del productor, del que estaba ya separada. «Por supuesto estaba en la herencia, por supuesto estaba mi futuro asegurado, de madre de su hijo, no tuve la necesidad de hacer nada», ha esgrimido Dobrowolski ante el tribunal.

Durante su interrogatorio, que duró cerca de hora y media y en el que Mainat estuvo presente entre el público, la procesada apuntó a que la causa de la hipoglucemia grave que sufrió su exmarido pudo ser debida a que este consumía «montañas de pastillas» supuestamente para mantenerse joven.

Josep María Mainat perdona a su exmujer Angela Dobrowolski el delito de revelación de secretos por haber accedido a su correo La Voz

La fiscalía y la acusación particular piden para Angela Dobrowolski trece años de cárcel por un delito de intento de homicidio, al sostener que intentó asesinar a su exmarido la madrugada del 23 de junio del 2020 pinchándole insulina con la excusa de que era un medicamento adelgazante que él utilizaba habitualmente. Se ha retirado la imputación por revelación de secretos, tras haber confirmado Mainat, tanto en persona como ante el tribunal, que otorgaba el perdón a su exmujer por este delito. Según había trascendido, Angela Dobrowolsi había accedido al correo personal de su exmarido, donde encontró documentos relacionados con el testamento del productor y sobre el divorcio.

En su declaración Dobrowolski ha admitido que en la noche de los hechos ambos mantuvieron una discusión, pero que «después se calmaron». Cenaron juntos, con sus dos niños y se fueron a dormir. Según ha relatado, mientras Mainat estaba todavía despierto, le suministró una inyección de un fármaco para adelgazar. «Estaba en la cama, no estaba durmiendo, estaba con el móvil, despierto, conmigo», ha explicado la acusada, que en el momento de los hechos cursaba el quinto año de la carrera de medicina.

Mainat dijo a los sanitarios que le atendieron que Angela Dobrowolski le había «inyectado algo» La Voz

Dobrowolski afirma que esa noche no podía dormir, dada por su adicción a las drogas y que tras consumir, deambuló por la casa hasta que oyó «unos ronquidos anormales». Entonces, explicó, entró en el dormitorio y encontró a Mainat en un «estado comatoso». «No estaba segura de que estuviera respirando, tenía la cara azul oscura, le grité...». Dado su estado, intento auxiliarle suministrándole glucosa y llamó enseguida a los servicios de emergencias.

«Hice todo, todo lo que puede para salvarle la vida. No le hice daño, ni le dejé sufrir, ni le fallé en ayudarle», ha subrayado, recalcando que pese al shock inicial no tardó mucho en reaccionar. Tras la pregunta de si quiso asesinar a su exmarido lo negó categóricamente y añadió: «Si quisiera matar a mi marido, primero, buscaría un lugar más apropiado que la cama donde duermen mis hijos y, segundo, no habría llamado al SEM».

Josep Maria Mainat, en el juicio contra su exmujer por intento de asesinato: «Si la condenan, será uno de los días más tristes de mi vida» Alba López

Ha recalcado que fue ella misma quien reanimó a Mainat de su estado de coma. «¿El mérito se lo toma el Sistema de Emergencias Médicas (SEM)?¿Quién le dio el sobre de glucosa?», ha declarado. El juicio quedará visto para sentencia este viernes, tras un último turno de palabra al que tiene derecho la acusada, en caso de que decida utilizarlo.