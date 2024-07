Mainat dijo a los sanitarios que le atendieron que Angela Dobrowolski le había «inyectado algo»

Josep María Mainat a su llegada a la Audiencia de Barcelona este lunes Alejandro Garcia | EFE

Los sanitarios que atendieron al productor televisivo Josep Maria Mainat después de que su exmujer Angela Dobrowolski intentara presuntamente asesinarlo con una inyección de insulina han declarado ante el tribunal que ella se mostraba «muy alterada y nerviosa», de una manera «anormal y excesiva». En la segunda sesión del juicio que se celebra este martes en la Audiencia de Barcelona contra Dobrowolski, para quien el ministerio público solicita una pena de 16 años de prisión por presuntamente intentar asesinar a su exmarido la noche del 23 de junio del 2020, han testificado, entre otros, la doctora y la enfermera del equipo sanitario del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) que se desplazó a la vivienda de Mainat.

Ambas han explicado que cuando se personaron en el domicilio encontraron a Mainat en la cama inconsciente, sin moverse, muy pálido, con una respiración superficial y que en un primer momento pensaron que había fallecido, hasta que comprobaron sus constantes vitales, que indicaron lo contrario: «Estaba en coma», ha puntualizado la doctora. Tras comprobar que sus niveles de azúcar eran «bajísimos», se le inyectó glucosa en sangre, ha proseguido, hasta que estos fueron subiendo, lo que permitió que poco a poco fuera recuperando la conciencia: «Costó mucho que recuperara la conciencia, demasiado», ha precisado la enfermera.

Josep Maria Mainat, en el juicio contra su exmujer por intento de asesinato: «Si la condenan, será uno de los días más tristes de mi vida» Alba López

«¿Le dijo algo cuándo fue despertando?», le ha preguntado el fiscal a la doctora, a lo que esta ha contestado: «Sí. Me dijo: 'me ha inyectado algo'. Lo dijo varias veces», según recoge Efe.

Esta misma testigo ha afirmado que la acusada estaba «excesivamente alterada y muy nerviosa», de una manera «anormal y excesiva» y que, además, «interfería en nuestra actividad médica»: «Nos molestaba, la tuve que apartar», ha agregado.

La fiscalía pide 16 años para Dobrowolski por presuntamente intentar asesinar a su exmarido pinchándole insulina con la excusa de que era un medicamento adelgazante que él utilizaba habitualmente, con el objetivo de provocarle una hipoglucemia que resultara mortal. Según el relato del ministerio público, la exmujer del magnate televisivo, que estudiaba en ese momento último curso de Medicina, decidió acabar con la vida de Mainat cuando descubrió que en caso de divorcio quedaría excluida del testamento y no podría continuar con su nivel de vida. De acuerdo con el escrito, Dobrowolski controló el nivel de azúcar en la sangre de su esposo tras pincharle la insulina hasta asegurarse de que sería «prácticamente imposible» que se recuperara.

Angela Dobrowolski, acusada de intentar asesinar presuntamente a su exmarido, Josep María Mainat Kike Rincón. Pool | EUROPAPRESS

El testimonio de una empleada del hogar de Mainat

Una empleada del hogar del productor televisivo ha testificado tambien este martes que la expareja de este, Angela Dobrowolski, le comentó inicialmente que le había inyectado «insulina para salvarle la vida». La empleada explicó que Dobrowolski decía inicialmente que le había pinchado «insulina» después de haber sufrido «un bajón y un subidón» de azúcar, aunque luego cambió la versión a que se trataba de pinchazos de un fármaco para adelgazar.

La trabajadora del hogar, que entró a trabajar después de que a Mainat se lo hubiera llevado de madrugada la ambulancia, ha manifestado que Dobrowolski se mostraba muy nerviosa, y que comenzó a explicarle que la estaban acusando de haber querido matar a su entonces marido. Además, ha explicado que otra compañera de trabajo suya la llamó esa madrugada para que fuera antes de su hora habitual de entrada porque al productor televisivo se lo habían llevado a la ambulancia. «A José María se lo han llevado al hospital por un bajón de azúcar; dice que Angela lo ha querido matar», subraya que le expresó su compañera.

La empleada también se extrañó de que la propia Dobrowolski fuera a tirar ese día, después de que sucedieran los supuestos hechos, la basura, cuando habitualmente, si estaba ella en el domicilio, la exmujer no se encargaba de esta tarea doméstica.

Ángela Dobrowolski, exmujer de Josep María Mainat, pillada cuando intentaba fugarse de la cárcel Alba López

En cuanto a la otra trabajadora del hogar, ha testificado que se presentó en el domicilio de Mainat de madrugada, después de que Dobrowolski le llamara y le pidiera si se podía quedar con los niños: «Me dijo que José María se había puesto malo y le había bajado el azúcar».

En la misma línea que el testimonio de Mainat este lunes ante el tribunal, la trabajadora ha indicado que mientras los servicios de emergencias atendían al fundador de La Trinca, este le dijo que su exmujer había intentando acabar con su vida. «Él me dijo: 'me ha querido matar, me ha querido matar'. Y la señora Angela respondió: 'no digas tonterías, no digas tonterías'», ha expresado. Además, la empleada de Mainat ha indicado que, aunque inicialmente le pidió a ella si podía venir con él en la ambulacia, luego rectificó y le respondió: «No, no, quédate con los niños, no los dejes solos».