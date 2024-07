El Gobierno de Gibraltar lamenta la «ofensiva» celebración de la Eurocopa de fútbol

Celebración de la victoria en la Eurocopa en la que se produjeron los cánticos hacia Gibraltar. Óscar Ortiz | EUROPAPRESS

El Gobierno de Gibraltar se ha mostrado «decepcionado» con la celebración de varios de los jugadores de la selección española de fútbol tras ganar la Eurocopa, que festejaron con cánticos de «Gibraltar español».

En un comunicado, el Ejecutivo gibraltareño ha calificado estos cánticos como «comentarios rancios sobre Gibraltar» y considera que se trata de «una mezcla innecesaria de un gran éxito deportivo con declaraciones políticas discriminatorias». El Gobierno del Peñón apunta a que estas alusiones son «enormemente ofensivas para los gibraltareños».

Posible queja ante la UEFA

En su opinión, con ello «se mancilla el fútbol y la victoria en el terreno de juego». Así las cosas, ha dicho que apoya que la Federación de Fútbol de Gibraltar realice una queja ante la UEFA por la conducta de algunos jugadores durante la celebración. «Esto no puede quedar sin respuesta, la Roca es nuestra», ha remachado.

Desde la federación gibraltareña se ha indicado en un comunicado que están evaluando presentar una queja «en relación con los cánticos inaceptables» sobre Gibraltar realizados por algunos jugadores españoles. «En el fútbol no tiene cabida una conducta de esta naturaleza», ha esgrimido.

España se impuso por 2-1 a Inglaterra en la final de la Eurocopa el pasado domingo. Cabe recordar que Gibraltar es colonia británica en virtud del Tratado de Utrecht deL 1713, por el que España cedía la ciudad y el castillo, pero no el istmo ocupado, de ahí que reclame su devolución así como una negociación con Londres sobre la soberanía del Peñón.

La polémica se produce en plena negociación entre Bruselas y Londres sobre la futura relación de Gibraltar con la UE tras el Brexit. Tras más de dos años de conversaciones, el acuerdo aún no se ha materializado, si bien la llegada de los laboristas a Downing Street el pasado 4 de julio ha abierto nuevas expectativas aunque por ahora no hay fecha para la reanudación de los contactos.

Almeida apoya el cántico

Preguntado por el cántico sobre la colonia británica, Martínez-Almeida ha respondido con una sonrisa que se trató de «un cántico muy bueno» tras una final con Inglaterra para apostillar que no es algo que no sienta «el común de los españoles».

«Oye, no decimos nada que no pensemos, pensamos lo que pensamos», ha ironizado. Posteriormente, ha subrayado que es un cántico que no quiere «ofender a nadie», además de mostrar su «máximo respeto» por Gran Bretaña.