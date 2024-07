Sánchez pide «responsabilidad» a Esquerra para investir a Salvador Illa

Salvador Illa durante el pleno del Parlament David Zorrakino | EUROPAPRESS

El regreso a España de Marta Rovira sirvió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para defender la ley de amnistía y pedir «responsabilidad» a sus socios independentistas con el fin de alcanzar un acuerdo que lleve a la presidencia de la Generalitat al socialista Salvador Illa, ganador de las elecciones del pasado 12 de mayo. «Estamos hablando de un acuerdo de gobierno para echar a andar la legislatura en Cataluña; y yo confío, evidentemente, en la responsabilidad y en el compromiso de todas las formaciones políticas», manifestó Sánchez desde Washington, tras la cumbre de la OTAN.

En cambio, para el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, lo sucedido con la secretaria general de Esquerra Republicana se debe a un «fallo procesal». El líder de los populares no cree que «sea bueno» para el país que «una persona que ha atentado contra la unidad» de España «pueda volver a ese país por un fallo procesal». Pese a ello, considera que su regreso disipa cualquier duda sobre la independencia del Poder Judicial.

«No soy un error procesal»

La propia Rovira le respondió poco después: «Señor Feijoo, no soy un error procesal; estoy en casa porque no he cometido ningún delito». Desde Vox, su secretario general y líder en Cataluña, Ignacio Garriga, criticó el retorno de los encausados por Tsunami, y aseguró que «no son exiliados, son cobardes que se fugaron de España para no afrontar las consecuencias de sus actos criminales».

Por último, desde Waterloo, Carles Puigdemont destacó que con el retorno de los cinco encausados de Tsunami «se acaba una injusticia», aunque el expresidente de la Generalitat y líder del procés señaló que «con exiliados, encarcelados y perseguidos no puede hacerse política en igualdad de condiciones».