Feijoo sube el tono contra la inmigración en el cónclave de los populares europeos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, Metsola y Von der Leyen, este miércoles en la localidad portuguesa de Cascais David Mudarra / PP

Cónclave por todo lo alto del Partido Popular Europeo en la ciudad portuguesa de Cascais, tras su victoria en las elecciones europeas. El presidente del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijoo, aprovechó para «apelar a la ayuda europea para controlar la inmigración». Esta cuestión «debe regirse por el principio de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembro», afirmó con tono alarmista ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y la del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, entre otros.

Feijoo describió una situación «límite» en las islas Canarias, que, en su opinión, se podría extender a todo el continente si no hay una respuesta coordinada de todos los Estados. Centró su intervención en apelar a una defensa de las fronteras: «La situación de los menores no acompañados es solo la punta del iceberg» y «España es el segundo Estado de la UE con el mayor número de inmigrantes extracomunitarios», dijo, a la vez que alertó de que su situación legal puede generar «un efecto llamada».

Cooperación en origen

En ese sentido, acusó al Gobierno español de llegar «tarde» con las soluciones y puso el foco en que estos «retos del fenómeno migratorio no pueden recaer en los países de entrada». Para paliar esta «crisis», que «no cesará», el político gallego propuso una mayor cooperación financiera con terceros países como Mauritania, Túnez y Egipto. Para «detener los flujos […], Europa debe estar dispuesta a ayudar económica y materialmente, pero estos países deben asegurarse de que las mafias no operen en sus costas», explicó sin más detalles.

Los conservadores se reúnen durante tres días en Cascais para debatir las perspectivas estratégicas de la nueva legislatura y las propuestas del PPE. Entre otros, también intervinieron el presidente del PPE, Manfred Weber, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y el primer ministro luso, Luís Montenegro, a quien Feijoo señaló como «ejemplo de primer ministro, que no divide a la sociedad portuguesa, sino que la une». El popular español recalcó la buena situación de su grupo en Europa, aunque reconoció que «hemos podido tomar decisiones que no han sido comprendidas por los ciudadanos, por no ser bien explicadas o por no estar implementadas al ritmo adecuado».

El PP aportará 22 de los 187 diputados conservadores a la Eurocámara y Feijoo quiso tranquilizar a sus socios europeos: «A pesar de no estar gobernando en este momento, os aseguro que estamos en ello».

Contra los populismos

Feijoo también alertó del problema que supone el auge del populismo: «Extrema izquierda y extrema derecha son dos caras de la misma moneda» que se alimentan recíprocamente, y «políticos supuestamente moderados usan esta retroalimentación a su favor», zanjó sin alusiones concretas. En esa línea, mencionó tangencialmente otros «temas sensibles» como el «Estado de derecho y, por supuesto, la ganadería, agricultura, pesca o industria».

El PPE elige Valencia para su próximo congreso

El Partido Popular Europeo (PPE) celebrará su próximo congreso en Valencia en mayo del 2025 para «actualizar equipos y prioridades», según ha informado el PP en un comunicado, en el que achaca esta decisión al «éxito» del Alberto Núñez Feijoo en las elecciones europeas del 9 de junio, tras convertirse en la primera fuerza en España con 22 eurodiputados y un 34 % de los votos. Así, el PP considera que su triunfo en esos comicios ha «fortalecido» sus posiciones dentro de la UE.