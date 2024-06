Marta Rovira da un mes de plazo a los socialistas para lograr un preacuerdo para investir a Illa en Cataluña

Rovira (en pantalla, en la reunión de hoy del Consejo Nacional de ERC) insta a cerrar en julio un preacuerdo para la investidura de la Generalitat. MARC PUIG I PEREZ - ERC | EUROPAPRESS

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha fijado este sábado el plazo de un mes, hasta finales de julio, para conseguir un preacuerdo con el PSC o con Junts para formar un nuevo Gobierno autonómico y lograr así evitar una repetición electoral en Cataluña.

Rovira ha planteado este plazo de negociación durante su intervención, vía telemática, ante el Consejo Nacional de ERC, que se ha reunido de forma extraordinaria en la sede de los republicanos en Barcelona, y ha avisado de que ERC no quiere apurar hasta el límite máximo de las negociaciones para cerrar un pacto, el 25 de agosto, porque, señala, los acuerdos a última hora «no son buenos». «A nosotros esta tendencia negociadora de llegar al último minuto, en el último minuto, para tener un mal acuerdo, no nos gusta», ha remarcado Rovira, según informa Efe.

A su juicio, «falta voluntad política» por parte de PSC y Junts para llegar a un acuerdo en el nuevo modelo de financiación de Cataluña, que ya se acordó en el Estatuto de Cataluña del 2005 y del que también se habló en el 2012.

«No se ha dejado nunca de negociar, no hay excusas» para llegar a un acuerdo en el tema de la financiación catalana, subrayó. «Como no queremos llegar al límite del 25 de agosto (establecido por los plazos legales) porque los acuerdos de última hora y en el último minuto no son buenos, hemos hecho saber que queremos un preacuerdo a finales de julio».

Según ha indicado su secretaria general, ERC tiene cuatro «carpetas» sobre temas a negociar que considera prioritarias: la primera es la resolución del conflicto político en Cataluña; la segunda, una «financiación justa y singular» que saque a Cataluña del régimen común; la tercera, el reconocimiento nacional y la prioridad de la lengua catalana, y la cuarta, las políticas republicanas: recursos para pymes, educación, sanidad y vivienda.

ERC ha creado, ha asegurado, equipos de negociadores para cada una de las esas cuatro carpetas, para avanzar en el diálogo con las otras fuerzas políticas y conseguir un preacuerdo a finales de julio para, posteriormente, compartirlo con la militancia de Esquerra.

Marta Rovira ha alertado que mientras ERC «sí se mueve» para conseguir una negociación, no están recibiendo respuestas del PSC y de Junts.

«ERC no es el solucionador» del mapa político catalán resultante de las elecciones, ha considerado, para añadir que «hay otras sumas que se pueden dar, como las del PSC y Junts, que se han entendido otras veces» o la del PSC, PP y Vox, que se ha dado en algún consistorio.

La dirigente de Esquerra ha insistido en que «el tiempo (de la negociación) acaba a finales de julio».