ERC presiona a Puigdemont para que sea el primero en intentar la investidura en Cataluña

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, conversa con el cabeza de lista de Junts, Toni Comín (d), durante el acto de campaña de JxCat para las elecciones europeas David Borrat | EFE

Las negociaciones para la investidura todavía no han comenzado, pero ya está claro que no serán un camino de rosas. A día de hoy, ni Salvador Illa ni Carles Puigdemont parecen dispuestos a someterse en primer lugar al escrutinio del Parlamento, al no contar con los avales necesarios para salir airosos del primer debate, que deberá celebrarse en torno al 25 de junio si se apuran los plazos reglamentarios.

En Esquerra, la formación que atesora la llave de la gobernabilidad, están molestos con Junts, con quienes han pactado una mesa de mayoría independentista en el Parlamento. Su portavoz, Raquel Sans, aseguró ayer que les «cuesta entender» que los neoconvergentes se resistan ahora a presentar a su candidato, Carles Puigdemont, y reten a Salvador Illa a intentarlo en primer lugar. «O sumamos o no sumamos, está bien que lo aclaremos», señaló la nueva vicepresidenta del Parlamento, que ve «cierto tacticismo» en la manera de proceder de sus ex socios.

Sin candidatos a la investidura, Cataluña se asoma a la repetición electoral. En cualquier caso, Esquerra está literalmente partida en dos, y es el sector duro, el genuinamente independentista, quien lleva las riendas de las negociaciones tras la renuncia de Oriol Junqueras. El ya expresidente se dispone a recorrer Cataluña en su Dacia azul para convencer a las bases de que aún tiene fuerza para liderar el partido. Desde Suiza, pendiente de que la ley de amnistía le permita regresar a Barcelona en breve, la secretaria general y ahora número uno de ERC, Marta Rovira, mueve los hilos entre bambalinas. Y todo ello con las primeras voces críticas entre las bases contrarias a investir al candidato socialista. Ya se han pronunciado en este sentido las juventudes republicanas y también la sección local de Lérida. Ambas reclaman «coherencia» a la ejecutiva y ser «exigentes» con la petición de un referendo de autodeterminación, una de las condiciones planteadas al PSC. En cambio, la federación de Barcelona está a punto de entrar en el gobierno socialista de Jaume Collboni, una decisión que lleva meses madurándose y que ahora está pendiente de lo que diga la militancia en un congreso extraordinario.

Desde Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró convencido de que no habrá repetición electoral y señaló que «en todo caso» lo que pase en Cataluña no condicionará la legislatura. «Son tres años de legislatura los que tenemos por adelantado», aseguró en rueda de prensa con el presidente de Turquía. «En Cataluña pasará lo mismo», añadió, poniendo como ejemplo el reciente acuerdo en el País Vasco.