Teresa Ribera en Vigo: «Vamos a ir como un cohete y parar a la derecha que blanquea a la ultraderecha»

XOAN CARLOS GIL

En una de las plazas fuertes del PSOE, gracias en parte al alcalde, Abel Caballero, la candidata socialista a las europeas Teresa Ribera llegó a Vigo con muchas ganas de triunfo («vamos de remontada, los zurdos vamos a ganar») y de ajustar cuentas con la derecha que gobierna en Europa, repartiendo estopa a Feijoo y Abascal. «El domingo vamos a ir como un cohete», vaticinó y añadió: «Vamos a llenar las urnas y a parar a la derecha y la ultraderecha».

El público que llenaba el centro social Afundación de Vigo estaba entregado y se puso en pie para ovacionarla y aplaudirla durante varios minutos Había sido calentado previamente por la voz rota de Carmela Silva y Abel Caballero, un telonero de lujo para un espectáculo político en el que el alcalde desgranó todas las aportaciones de los fondos comunitarios a la ciudad: movilidad con ascensores y rampas y alta tensión para la fábrica de coches, además de recordar que Ribera fue la que firmo el estudio de impacto ambiental del AVE desde Vigo a Ourense por Cerdedo cuando era ministra Elena Espinosa, un estudio que «Rajoy dejó caducar». Espinosa escuchaba humilde desde primera fila.

Para Ribera, que se juega un puesto de comisaria europea (más de 300.000 euros de salario anual), los ciudadanos deben parar a los negacionistas que dicen que la covid se inventó en un laboratorio y a los que «hacen negocio con la sanidad y la educación».

Recordó los 140.000 millones de fondos europeos recibidos por España y su impacto en temas como la automoción. Fue alabada por Nicolas Casares y José Ramón Besteiro por su papel frente a los recortes que quería imponer Europa a España.

La foto de Abascal

Y arremetió contra la ultraderecha al alza «blanqueada por la derecha». «Feijoo intenta distinguir entre ultraderecha buena y ultraderecha mala, no hay ninguna buena. Nosotros no queremos ni la de Putin y tampoco la que coacciona a las mujeres delante de las clínicas abortistas». Lamentó que el líder popular se «calle sobre la foto de Abascal con Netanyahu» y criticó que ahora no descarte una moción con Junts después de la censura a Puigdemont. Ribera incidió en la mentalidad europeísta histórica de la socialdemocracia desde 1986 y se ufanó de los 21 millones de personas afiliadas a la Seguridad Social y las buenas expectativas de crecimiento para el 2025 con la mente puesta en el empleo y la industria.