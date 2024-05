Las promesas para Galicia, del uso horario de Greenwich a la acuicultura

Germán Reyes | EFE

Los tres principales partidos con representación en el Parlamento gallego, PP, BNG y PSOE, concurren a las elecciones europeas con propuestas distintas tanto en la forma como en el fondo. Los populares concurren con un manifiesto de principios básicos. El Bloque se presenta con EH Bildu, Esquerra Republicana y Ara Més, con un decálogo de principios y un documento conjunto de esa coalición, llamada Ahora Repúblicas. Por último, el PSOE tiene un programa clásico y extenso, de 104 páginas.

PP

Defensa de la libertad. La introducción describe Europa como «un proyecto de libertad» y señala, entre otros problemas, la «preocupante» curva demográfica del continente. También señala «cuatro grandes desafíos».

El primero, el democrático, tiene lectura nacional. No cita directamente la amnistía a los independentistas, pero habla de la defensa de la igualdad ante la ley, la separación de poderes y la neutralidad institucional: «España no puede gobernarse desde Suiza o Waterloo». Para afrontar el «desafío social» se comprometen a potenciar la sanidad y la educación, facilitar el acceso la vivienda, combatir la discriminación y favorecer a los jóvenes y las familias. El económico plantean abordarlo con «reformas sólidas» en la UE para frenar la pérdida de competitividad y la caída de los salarios y el PIB en comparación con otras economías globales. En materia geoestratégica, el PP plantea que la UE debe reforzar sus lazos con Estados Unidos y tener capacidad para competir con China; además, debe invertir en defensa y seguridad, y ampliarse al este de Europa «al ritmo que la negociación disponga», al tiempo que estrecha sus lazos con Iberoamérica y fortalece su presencia en el norte de África.

Finalmente, sin especificarlas, señala la necesidad de aplicar medidas concretas, en lugar de «grandes fórmulas o proyectos colosales», que «tengan un verdadero impacto en la realidad» y «mejoren la vida de todos».

BNG

Otra Unión Europea. El Bloque, el único partido que cita a Galicia en su programa, es crítico con la actual Unión. «A súa razón de ser é como instrumento ao servizo dos intereses do gran capital», dice la introducción del programa, que alerta del «belicismo» y la subordinación de los Estados miembros a los «intereses xeoestratéxicos do imperialismo» liderado por EE.UU. También critica el mecanismo Next Generation, que supone «a imposición aos Estados de políticas neoliberais de recorte social». Considera que la moneda común ha blindado «beneficios milmillonarios á gran banca á custa do empobrecemento das maiorías». Señala que las políticas agraria y pesquera han sido «bos exemplos de deseños contrarios a calquera modelo de desenvolvemento para Galiza». También seguirán denunciando «a complicidade da Unión Europea cos atentados ecolóxicos que se producen no noso país», desde la incineración de basura en Sogama hasta la planta de Altri en proyecto.

Entre las propuestas, el partido nacionalista «puxará por todos os medios [...] para que o galego, en todas as súas variantes, se converta nunha lingua oficial de pleno dereito na UE». Defenderá una renta social europea y la jornada de 35 horas. Esa medida se vincula «á defensa do dereito da Galiza a decidir sobre a adopción do fuso horario do meridiano de Greenwich». Sobre emigración, «con independencia de que é o ámbito galego o que debe xerar recursos para garantir emprego digno na propia terra, o BNG oporase ao principio comunitario de “libre circulación de traballadores” como coartada para favorecer, precisamente, o éxodo da mocidade galega».

PSOE

Apoyo a Ucrania. Su programa se divide en más de 50 apartados que detallan propuestas para mejorar la calidad de vida, lograr sociedades más abiertas y democráticas, una política exterior centrada en la promoción de la paz y el avance hacia una Europa más federal. Como el BNG, el PSOE hace referencia a Gaza, pero es el único partido que cita a Ucrania (21 veces). Subraya la «obligación moral» de impulsar su entrada en la UE y aboga por darle un «apoyo inquebrantable» con ayuda política, humanitaria, financiera y militar. Anuncia el apoyo a todas las iniciativas internacionales para que Rusia responda por «sus crímenes de guerra y el crimen de agresión», y plantea compensar a Ucrania incluso «mediante la confiscación de los activos congelados del Estado ruso». En materia de defensa, el PSOE quiere una cooperación «aún más estrecha» con la OTAN.

Los socialistas abogan por reforzar la política pesquera y agraria común, y también impulsar la sostenibilidad en ambos sectores. También plantean promover la acuicultura con una política europea común e implantar una solicitud única para acceder a las ayudas de la PAC.

El PSOE plantea reforzar el espacio Schengen y limitar el restablecimiento de controles fronterizos «únicamente como medida excepcional, de último recurso y durante un período limitado», para afrontar «amenazas graves detectadas para el orden público». También abogan por profundizar en el mercado único, con una supervisión común de los mercados de las telecomunicaciones, la energía y los servicios financieros.