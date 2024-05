O PSOE e Sumar formarán un grupo de traballo sobre rexeneración democrática

Primeiro encontro da Comisión de seguimento do pacto de coalición PEDRO RUIZ | EUROPAPRESS

Con case cinco meses de tardanza, os socios do Executivo de coalición celebraron onte a primeira reunión da comisión de seguimento do seu pacto de goberno na que conviñeron crear un grupo de traballo para desenvolver medidas de rexeneración democrática e recoñecer o «antes posible» ao Estado Palestino. Despois de dúas horas de encontro no Congreso, o PSOE e Sumar emitiron un comunicado conxunto no que salientaron que a coalición goza de boa saúde, e se comprometeron a impulsar medidas sociais e reunirse cada dous meses.

Logo de que o secretario xeral dos socialistas, Pedro Sánchez, reflexionara cinco días sobre se pagaba a pena seguir na Moncloa e denunciara unha campaña de acoso contra el e a súa familia, os dous partidos progresistas formarán un grupo de traballo sobre rexeneración democrática. Dende Sumar apuntaron a reformar o Consejo General del Poder Judicial e o acceso á carreira xudicial, e derogar a chamada lei mordaza.

Aínda que Sánchez se comprometeu a facer oficial o recoñecemento de Palestina antes do verán, este xoves os socios coincidiron na necesidade de facelo o «antes posible» e adoptar as medidas necesarias para poñer fin á «barbarie cometida en Gaza».

Como terceiro punto de acordo, sinalaron «impulsar» o cumprimento do acordo programático asinado o 24 de outubro do 2023, especialmente as medidas sociais ante a ausencia duns novos presupostos para este ano. Ese acordo recolle 230 medidas, entre as que destacan a redución da xornada laboral sen redución de salario, o mantemento dos impostos á banca e ás enerxéticas, o aumento do parque de vivenda pública para aluguer a un prezo xusto, e o desenvolvemento dun novo modelo de financiamento autonómico. De feito, esta semana, a líder do partido maxenta, Yolanda Díaz, que achacou o retardo da reunión a que houbo demasiadas eleccións, avanzou que quere formalizar a súa proposta para as contas do 2025 este verán, e salientou que a renuncia aos presupostos deixou sen efecto o aumento do teito de gasto, que medraba 16.000 millóns para mellorar a desigualdade en España.

Por parte do PSOE participaron a vicepresidenta primeira, María Jesús Montero; o ministro da Presidencia, Félix Bolaños; a voceira da executiva federal da formación, Esther Peña; e o secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.

En representación de Sumar acudiron o titular de Cultura, Ernest Urtasun; a directora do gabinete da Vicepresidencia segunda, Virginia Uzal; o secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey; e a secretaria de organización do partido, Lara Hernández.