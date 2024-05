Armengol admite que conoce a Koldo García y que habló con él varias veces

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante su comparecencia ante la comisión de investigación. GABRIEL LUENGAS / EUROPAPRESS

La presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, reconoció este lunes ante la comisión de investigación en el Congreso que conocía a Koldo García, entonces asesor del a ministro de Transportes José Luis Ábalos, y que habló con el en varias ocasiones, aunque dijo que no recuerda el contenido de aquellas conversaciones. Negó sin embargo en varias ocasiones que hablara con García de la contratación de ninguna empresa para la compra de mascarillas. «Rotundamente no», aseguró.

Armengol defendió su gestión al mando de Baleares mientras que el portavoz del PP, Elías Bendodo, le preguntó «cuándo y dónde» habló con Koldo y si este le pidió «que contratara a la empresa Soluciones de Gestión». Bendodo acusó a Armengol de «hacer un paripé» de procedimiento para pedirle a la empresa 2,6 millones de euros. «¿Por qué no llegó a abrir un procedimiento para reclamarle el dinero a la empresa que le había estafado?», preguntó el portavoz del PP, que acusó a Armengol de «avalar» a la empresa de la trama que se investiga para facilitar que contratara con otras administraciones.

Armengol se defendió acusando al actual Gobierno balear del PP de haber dejado caducar el expediente en el que se reclamaba a la empresa Soluciones de Gestión la devolución de parte de los 3,7 millones de euros que se habían pagado por unas mascarillas que no eran FFP2, como se les había asegurado, aunque sí servían para la población civil.

«No recuerdo todas las comunicaciones de hace cuatro años. Y por eso no descarto que entre esas personas estuviera el señor García», dijo Armengol, que aseguró que habló con mucha gente porque era urgente conseguir mascarillas para proteger a la población. «Yo no lo he hecho nunca, con él ni con nadie», dijo sobre su supuesto trato con García para el contrato de mascarillas.

El Servicio de Salud «evaluaba»

Precisó que conoció a Koldo García como asesor de Ábalos y «acompañante» del ministro Ábalos diferentes actos públicos en Baleares. Armengol explicó que el método de trabajo que seguían «escrupulosamente» era que los contactos de suministros que llegaban en aquel momento se canalizaban hacia los responsables del Servicio de Salud», que eran los encargados de «evaluar la conveniencia de cada operación».

«Lo hacíamos así porque era nuestra obligación informar al Servicio de Salud, que era quien buscaba el material», dijo. Según afirmó, las mascarillas no eran fake porque servían para la protección de la población civil y por eso las guardaron como stock.

«Las decisiones sobre la compra del material sanitario las tomaban los órganos de contratación del Servicio de Salud de forma autónoma y con criterios técnicos», insistió. Según recalcó, han sido el PP y los medios de comunicación los que han creado «el bulo» de que las mascarillas eran inservibles y de que no se reclamó el dinero.

«Ni estoy investigada, ni soy cómplice de nada», contestó Armengol cuando Bendodo le dijo que está siendo investigada «por la Guardia Civil, la Audiencia Nacional y la Comisión Europea». Antes de Armengol comparecieron el exdirector general del Servicio de Salud de Baleares Manuel Palomino, que reconoció que Koldo le llamó y le puso en contacto con la empresa Soluciones de Gestión, y el exconsejero de Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, que acusó al actual Gobierno del PP en Baleares de haber dejado que caducara la reclamación del dinero.