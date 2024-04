Pedro Sánchez se queda: su mensaje en seis frases clave

Ciudadanos siguiendo el mensaje de Sánchez en un bar de Santiago Xoán A. Soler

A las 11.00 horas, puntual, y en la escalinata de Moncloa. Pedro Sánchez, vestido con traje azul, camisa blanca y corbata borgoña, como en sus dos últimos debates electorales, se disponía a comunicar su decisión después de cinco días de reflexión. Un parón en su agenda con un sí o un no sobre la mesa: ¿seguiría el presidente en su cargo?

Ese momento de duda llegaba después de la decisión de un juzgado de Madrid de abrir diligencias tras las denuncias de Manos Limpias contra a su esposa, Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El ataque iba dirigido a su auténtico talón de Aquiles: la mujer de la que se declara «profundamente enamorado».

Este lunes se agotaba el tiempo y en solo nueve minutos, Sánchez daba sus argumentos de por qué seguiría al frente del Ejecutivo.

1. «La carta no obedece a ningún cálculo político»

El presidente del Gobierno aseguró que su decisión del miércoles, su parón para reflexionar, no tenía que ver con una cuestión ideológica. «El pasado miércoles escribí una carta dirigida a la ciudadanía, me planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace 10 años sufre mi familia a cambio de presidir el Gobierno de España». El presidente aseguraba que, tras estos días, tenía la respuesta «clara».

«Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta, y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento», continuaba.

2. «He mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible»

Pedro Sánchez reconocía que «necesitaba parar y reflexionar» y que sabe que la carta que envió «pudo desconcertar a alguien».

«Si permitimos ataques a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si permitimos que las mentiras más grosera sustituyan el debate basado en evidencias, entonces no merece la pena», explicó el presidente del Gobierno.

3. «Solo se nos enseña a mantener la marcha a toda costa»

« También porque sea cual sea nuestro oficio, nuestra responsabilidad laboral, vivimos en una sociedad donde sólo se nos enseña y se nos exige mantener la marcha a toda costa», seguía argumentando. Sánchez ponía así por delante, como hizo en su carta a los ciudadanos, que el daño a su familia le ha hecho plantearse si merece la pena seguir en el cargo. «He dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todos pueden entender. Esto no es una cuestión ideológica. Estamos hablando de respeto, de dignidad».

4. «La única forma de avanzar es detenerse»

En este momento, el jefe del Ejecutivo empezaba a mostrar claramente sus intenciones, lamentando a su vez que «el fango contamine la vida pública».

«He actuado desde una convicción clara. O decimos basta o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro condenándonos como país», aseguró.

5. «Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Podemos con ella»

Así se ha referido al momento actual y futuro que vive y vivirá junto a su esposa, Begoña Gómez. «Lo importante es que queremos agradecer las muestras de solidaridad recibidas de todos los ámbitos sociales».

«Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos 10 años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella».

6. «He decidido seguir, con más fuerza si cabe»

Al final del breve discurso llegaba la frase definitiva. El sí o el no a seguir al frente del Ejecutivo. «He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte».

«Esto no va del destino de un dirigente particular. Eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos cinco días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio», explicó antes de enviar su petición a los españoles: «Hoy pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo, inspiración para un mundo convulso y herido, porque los males que nos aquejan no son ni mucho menos exclusivos de España».