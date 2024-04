Así es Begoña Gómez, la mujer de la que Pedro Sánchez se declara «profundamente enamorado»

Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el 2017 BENITO ORDOÑEZ

Bilbaína, de la cosecha de 1975, y ahora la mujer sobre la que están todos los focos después de que Pedro Sánchez anunciase en la tarde del miércoles que medita dejar la presidencia del Gobierno. Los motivos, la decisión de un juzgado de Madrid de investigar a su esposa, Begoña Gómez, que ahora la Fiscalía pide archivar.

En su carta a los ciudadanos, el jefe del Ejecutivo hacía una auténtica declaración de intenciones y afirmaba estar «profundamente enamorado» de su mujer. «Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas», decía Pedro Sánchez en el texto publicado en las redes.

«No me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también», sigue la misiva.

Su trayectoria

María Begoña Gómez Fernández y Pedro Sánchez llevan casados desde el año 2006. La mujer del presidente nació en Bilbao en 1975, pero se crio en Valderas, un pueblo de 1.600 habitantes al sur de la provincia de León.

La esposa del presidente es licenciada en Márketing por la ESIC, la Escuela de Negocios de Madrid, y tiene un máster en Administración de Empresas. Poco antes de que su marido se convirtiese en presidente fue directora del África Center del Instituto de Empresa, puesto que dejó en el 2023 para ser la directora del máster de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (Transformación Social Competitiva: ODS como estrategia), un cargo que no ha estado exento de polémica.

Previo a esto, y previo a su llegada a La Moncloa, en su currículo está haber asesorado a distintas oenegés, como Intermón Oxfam, Anesvad o Amnistía Internacional. También ha trabajado en compañías como Deutsche Bank y Ono, además de ser la directora de externalización comercial del Grupo Inmark -que se dedica a la consultoría, el outsourcing y la innovación-, hasta que en el año 2018 pidió una excedencia.

Begoña Gómez y Magdalena Pérez Castejón, esposa y madre de Pedro Sánchez, durante el debate de investidura del 2023 Javier Lizón | EFE

El apoyo de Pedro Sánchez

Begoña Gómez no ha dudado en ser el gran apoyo de su marido, incluso en sus momentos políticos más complicados. Aunque en un segundo plano, su imagen se ha repetido en múltiples ocasiones vestida de rojo en los actos electorales del PSOE, la hemos visto en los debates de su marido como candidato en televisión o incluso en la tribuna del Congreso de los Diputados junto a su suegra durante los actos más solemnes.

Amante de la moda, en el mes de febrero se sentaba en el front row de la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid o acompañando a la ministra Reyes Maroto en el estreno de la serie Berlín.

En la pasarela Mercedez-Benz Fashion Week de Madrid el pasado mes de febrero Borja Sánchez Trillo | EFE

Una larga relación

Pedro Sánchez y Begoña Gómez se conocieron a principios de los 2000 en una fiesta en un chalé de Madrid. «Fui con unas amigas a una fiesta y allí coincidimos con un grupo de amigos que me presentaron a Pedro», aseguró ella misma. Fue «amor a primera vista» y enseguida comenzaron a vivir juntos.

Con todo, durante la campaña del 2015, Pedro Sánchez aseguró que no le resultó fácil conquistar a la que después se convirtió en su mujer. «No sabes la tabarra que le di, tuve que empeñarme mucho, me lo puso muy difícil», dijo en una entrevista en el programa de Bertín Osborne, En la tuya o en la mía. Una insistencia que dio resultado ya que el poco tiempo él se trasladó al piso de La Latina de ella para posteriormente mudarse a Pozuelo de Alarcón, su casa hasta su llegada a la Moncloa. «Yo no era tanto de bailar como de hablar. El break dance sí se me daba bien, me gustaba. Yo era muy determinado», dijo en el mismo espacio de televisión.

La boda se celebró en el 2006 después de que él le pidiese matrimonio en un restaurante. Fue un matrimonio civil que ofició la socialista Trinidad Jiménez, exministra del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En la manifestación del 8M justo a Teresa Ribera, Ana Redondo y Pilar Alegría JUANJO MARTIN | EFE

En ese momento, el presidente del Gobierno y su esposa ya eran padres. Su hija mayor Ainhoa nació en el año 2005. La segunda, Carlota, vino al mundo en el 2007. Ninguna de ellas ha tenido exposición pública, aunque su padre sí revelaba en la campaña del 2023 en el pódcast La pija y la quinqui que su hija mayor estaba estudiando Psicología y que son amantes del baloncesto, como el presidente.

Sus frases

Pedro Sánchez reaccionaba este miércoles tras la investigación que se abría contra su esposa. De este modo, la tenía muy presente en la misiva que enviaba a los ciudadanos anunciando que cancelaba su agenda para reflexionar sobre su futuro. «Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa», dice en el texto, que continúa unas líneas más abajo: «Llegados a este punto, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa».

Antes de su propio ultimátum a su cargo como jefe del Ejecutivo ya había dado un aviso sobre la reacción de Begoña a las polémicas que la perseguían. «Ha sufrido, pero lo ha llevado con mucha entereza», dijo Pedro Sánchez en Lo de Évole.