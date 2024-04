En directo: Sánchez desvela si sigue como presidente del Gobierno o dimite

09.39

Los últimos líderes en dimitir

La lista de líderes políticos que han renunciado a su cargo precipitadamente y no necesariamente por no ser escogidos en procesos electorales es extensa. El designio de las urnas los aupó en su día al poder. Y el poder conlleva gran responsabilidad, estrés e, incluso, tentaciones espurias. En muchas ocasiones no hace falta ser acusado directamente de corrupción para abandonar el cargo, es suficiente con que estén salpicados colaboradores próximos, como ocurrió recientemente en Portugal con António Costa. A veces es la pareja quien se enriquece metiendo mano en las arcas del partido, la que provoca la renuncia, como en el caso de la escocesa Nicola Sturgeon. Y en otras ocasiones simplemente es el cansancio derivado de ser el máximo representante de un país el que provoca, como fue el caso de la neozelandesa Jacinda Ardern, el que lleva a apartarse bajo el pretexto de «no me queda energía».