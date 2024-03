El Consejo del Poder Judicial aprueba dividido que la ley de amnistía es «inconstitucional»

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en una imagen de archivo CGPJ | EUROPAPRESS

La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sacado adelante el informe de uno de sus integrantes sobre la proposición de ley de amnistía impulsada por el PSOE. Por nueve votos a cinco y dos abstenciones, el documento aprobado por el Pleno, cuyo ponente ha sido el magistrado del Tribunal Supremo Wenceslao Olea, defiende que la norma es «inconstitucional» porque vulnera, entre otras cuestiones, la separación de poderes y el principio de igualdad.

Incide en que la proposición de ley de la amnistía no justifica su adecuación a los valores, principios y condiciones de la Constitución. Y defiende que ninguno de los preceptos legales vigentes, ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en el Derecho español. Por otra parte, insiste en que la proposición socava el derecho a la igualdad, toda vez que considera que el fundamento de la ley que podría justificar el trato discriminatorio es insuficiente y arbitrario.

Tampoco ve admisible que el Poder Legislativo pueda dejar sin efecto las decisiones adoptadas por los tribunales, salvo en los supuestos expresamente autorizados por la Constitución, como ocurre con los indultos particulares acordados por el Ejecutivo. Por esta razón, concluye que la ley también vulnera el principio de separación de poderes.

Por lo que respecta a la tramitación parlamentaria elegida, sostiene que es arbitraria y que no se motiva su urgencia. Entiende que tampoco supera el juicio de constitucionalidad atendida su naturaleza de ley singular y no cumple la exigencia de que las causas que la motivan no sean arbitrarias.