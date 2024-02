El juez señala al exministro José Luis Ábalos como «intermediario» de la trama Koldo

En el centro, Koldo García, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos Rodrigo Jiménez | Efe

El juez de la Audiencia Nacional que investiga presuntas comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia señala al exministro de Transportes José Luis Ábalos como «intermediario» de la trama Koldo, conocida así por el nombre del exasesor del exministro Koldo García.

«La observación de las comunicaciones y la actividad operativa realizada por la unidad actuante han permitido concluir que estos intermediarios serían José Luis Ábalos y Jacobo Pombo», apunta el juez Ismael Moreno en un auto del pasado 7 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que autorizaba una serie de intervenciones telefónicas a los investigados.

De momento, ni Ábalos ni Pombo figuran como investigados en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional contra siete personas, una de ellas Koldo, por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.

Al señalar a Ábalos, el instructor pone el acento en un encuentro que tuvo lugar el pasado 10 de enero en un restaurante de Madrid. «Koldo se reúne entre otras personas con José Luis Ábalos en una zona reservada de la marisquería La Chalana entre las 21.15 y las 22.20 horas aproximadamente, como queda reflejado en el oficio policial», precisa.

Para el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, esta reunión «tiene un especial interés para los hechos investigados» habida cuenta de la conversación telefónica mantenida el día anterior entre el empresario Juan Carlos Cueto, presunto cerebro de la trama, y Koldo.

Según se desprende de la investigación, en dicha llamada «Cueto le pedía que antes de que se fuese de viaje a Perú el día 11 de enero le dijese algo a un tercero». «De hecho, Koldo le informaba a Cueto que una de las cosas a tratar con una de las personas que se reunirá al día siguiente -cuando se reúne con Ábalos- era esa, se entiende que se refería a las gestiones realizadas con la Administración balear para solucionar la reclamación de 2,6 millones de euros realizada a Soluciones de Gestión», añade el juez.

El PP reúne de urgencia a su comité de seguimiento del caso Koldo tras las «revelaciones» sobre la mujer de Sánchez

El PP reúne este jueves de urgencia al comité de seguimiento que ha creado el partido para analizar el caso Koldo tras las «nuevas revelaciones» que se han publicado en los medios, «especialmente» la referida a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez.

La información publicada este jueves por El Confidencial revela que el presunto comisionista del Ministerio de Transportes, Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, ofrecieron a Begoña Gómez dos oportunidades de negocio que coincidieron en el tiempo con las adjudicaciones de contratos de emergencia de la cartera dirigida entonces por José Luis Ábalos para la compra de mascarillas que ahora investiga la Audiencia Nacional en el caso Koldo.

Fuentes del PP han señalado que el comité de seguimiento del PP sobre esta trama se reunirá de urgencia «para analizar las novedades que recogen varios medios de comunicación». «Especialmente, la referida a varias reuniones de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, con una empresa rescatada con dinero público, y con el empresario clave en la trama de corrupción, detenido la pasada semana, Víctor Aldama», han señalado fuentes del PP.

Además, Génova ha avanzado que el presidente del PP hará referencia a «estas nuevas revelaciones en el arranque de su intervención en el Senado», donde va a presentar una iniciativa para que se restituyan las bonificaciones a las empresas radicadas en Ceuta y Melilla.

Según el PP, «a los seis ministros, dos secretarios de Organización del PSOE, dos gobiernos autonómicos, la presidenta del Congreso y las personas de máxima confianza de Sánchez para hacerse con el control del PSOE y que están implicadas en la trama, ahora se suma la noticia relacionada con la esposa del presidente».

«Todas las informaciones de las últimas horas coinciden en una cosa: el escándalo es cada vez más grande y afecta a un círculo cada vez más próximo a Sánchez», han agregado las mismas fuentes.

Por todo ello, el PP ha insistido en que el presidente del Gobierno «está obligado a aclarar ante todos los españoles y de forma inmediata cuál considera que es su responsabilidad institucional, política y personal en la trama que afecta a su partido y a su Gobierno», han señalado fuentes de la formación.

Un comisionista del caso Koldo tenía «un pase especial» en el ministerio de Ábalos

Mateo Balín

El juez que investiga el caso Koldo recoge en una resolución que el presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama, uno de los principales comisionistas de la trama, tenía «un pase especial» en el Ministerio de Transportes que dirigía el socialista José Luis Ábalos entre el 2018 y el 2021. De hecho, el auto señala que De Aldama supo de antemano que este departamento necesitaba adquirir material sanitario al inicio de la pandemia, en marzo del 2020, y que tenía línea directa con la cúpula de Puertos del Estado, en cuyo consejo rector estuvo como vocal Koldo García, el que fuera asesor de Ábalos.

De Aldama, según los investigadores, obtuvo un beneficio con los contratos públicos de las mascarillas de unos 5,5 millones de euros. Su papel en el entramado fue fundamental por su cercanía a Koldo García para que la empresa «instrumental» Soluciones de Gestión fuera la adjudicataria para el suministro de mascarillas en dos ministerios (Transportes e Interior) y dos administraciones autonómicas (Canarias y Baleares).

En dicha conversación intervenida por la Guardia Civil, De Aldama también se vanagloria con su interlocutor de tener interlocución con el secretario general de Puertos del Estado, la entidad pública que les hizo la primera compra en China de tapabocas por un importe de 20 millones.

El auto del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, en el que impone medidas cautelares al presidente del Zamora Club de Fútbol, detalla su «vinculación directa» con el exasesor de Ábalos, a quien conocía desde al menos el 2018. Pero, además, «el interlocutor de Aldama con Puertos del Estado fue Álvaro Sánchez, que participó en la adjudicación del contrato en calidad de Secretario General de Puertos del Estado».

Sabían que les investigaban

La resolución del juez revela que Koldo García conocía los beneficios obtenidos con los contratos tanto por De Aldama como por el empresario Juan Carlos Cueto, que este miércoles declaró como investigado en la Audiencia Nacional y que se pudo llevar 9,6 millones de beneficio con las adjudicaciones. Es más, los contactos entre los tres se reactivaron a finales del 2023 cuando Hacienda empezó a preguntar por la tributación de las ganancias de la contratista Soluciones de Gestión.

«Koldo tiene constancia de la ganancia obtenida por Cueto con la adjudicación de los contratos investigados a Soluciones de Gestión a pesar de que Cueto no es el titular real», dice el auto. Ambos eran además conscientes de «la existencia de una investigación policial en marcha sobre Aldama». Sobre Koldo García, la resolución aporta otros detalles acerca del incremento patrimonial que habría experimentado a partir de la adjudicación de esos contratos públicos, como que dio instrucciones a su hermano Joseba (también investigado) acerca de un ingreso de 30.000 euros en su cuenta.

Ábalos, sobre el pase especial: «No me consta»

El exministro y diputado en el Congreso José Luis Ábalos ha señalado que no le consta el «pase especial» que el presidente del Zamora CF Víctor de Aldama, uno de los presuntos comisionistas investigados en el caso Koldo, tenía en el Ministerio de Transportes, según apunta en el auto dictado este mismo miércoles el juez Ismael Moreno.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, el exdiputado del PSOE ha asegurado que no le consta ese pase especial en el Ministerio. «No sé si hay pase especial y si existe eso para empezar. Y luego, si existiera, pues no me consta», ha insistido Ábalos.

El exministro ha vuelto a asegurar que sí ha coincidido con Aldama porque, según ha recordado, también trabajaba para Air Europa y, por lo tanto, «siempre ha habido relación con todas las empresas proveedoras del Ministerio y las grandes constructoras, eso es habitual»

«Lo ignoro. No estoy pendiente de quién entra y quién sale y si hay pase especial. Le insisto en que no conozco esa figura de pase especial, pero desde luego me extraña, no lo he escuchado nunca», ha zanjado el exministro.