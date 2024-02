Koldo presumió de haber contactado con Miguel Tellado y con «Alberto»

Atlas

El caso Koldo ha desatado una tormenta política con innumerables ramificaciones. El juez que investiga la supuesta trama señala en un auto que el exministro socialista José Luis Ábalos actuó como «intermediario» en las «gestiones» realizadas por su exasesor. Pero en la misma comunicación judicial detalla que Koldo comunicó el pasado dos de diciembre a uno de los empresarios clave de la red investigada, Juan Carlos Cueto, «que había quedado con Miguel Tellado y Alberto» para tratar, presuntamente, una reclamación del Gobierno balear a la empresa de la red.

«Evidentemente no», respondía tajantemente Feijoo al ser preguntado por estos supuestos contactos a su llegada al Senado, donde este jueves presentará una iniciativa para restituir las bonificaciones a las empresas que se radiquen en Ceuta y Melilla.

«Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama», señaló antes el portavoz del PP en el Congreso. Miguel Tellado aseguró con ironía que la única relación que mantiene con la red de Koldo es «la de compartir hemiciclo con Francina Armengol, que cuando era presidenta de Baleares contrató con ese empresario; con José Luis Abalos, que fue el ministro de Koldo, y con Santos Cerdán, el que promovió a García Izaguirre en el partido». Tellado también reclamó al PSOE que Pedro Sánchez «dé la cara» por los datos revelados y después de conocerse que «su mujer directamente (...) ha tenido relación con miembros de la trama». La información publicada este jueves por El Confidencial revela que el presunto comisionista del Ministerio de Transportes, Víctor de Aldama, presidente del Zamora y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, ofrecieron a Begoña Gómez dos oportunidades de negocio que coincidieron en el tiempo con las adjudicaciones de contratos de emergencia de la cartera dirigida entonces por José Luis Ábalos para la compra de mascarillas que ahora investiga la Audiencia Nacional en el caso Koldo.

Cerdán pide explicaciones

El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán reclamó a Tellado explicaciones sobre los supuestos contactos con Koldo. «Está claro que Miguel Tellado también está ahí en alguna reunión con Koldo. Veremos a ver qué es lo que pasa. Y a ver quién es ese Alberto», ha señalado Cerdán en declaraciones en los pasillos del Congreso.

De su lado, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ha recomendado a quienes este miércoles en la sesión de control al Gobierno «señalaban con el dedo de manera maliciosa» a la bancada socialista, que mejor se «metan el dedo en el ojo propio», en referencia a Tellado.