Ábalos rompe a llorar con Risto Mejide por el caso Koldo: «Me da pena por los compañeros»

Este jueves se conocía que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo —referente a presuntas comisiones irregulares para adjudicación de contratos de mascarillas— señalaba al exministro de Transportes José Luis Ábalos como «intermediario» de la trama. Hace apenas dos días que Ábalos se ha quedado sin partido, después de que el PSOE le instase a dejar su escaño en el Congreso y él se negase alegando que no quiere acabar su vida política «como un corrupto». El que es ahora diputado del Grupo Mixto se ha sentado con Risto Mejide, en el plató del programa Todo es Mentira, para abordar la ruptura con el partido al que ha «dedicado toda su vida». Ábalos no ha podido evitar emocionarse y se mostró visiblemente afectado, admitiendo que ya no forma parte de los socialistas, aunque sí «mantiene el contacto con sus antiguos compañeros».

«¿Habéis hecho un pacto de no agresión?», le ha preguntado el presentador. En ese momento, la voz del exministro se ha quebrado: «Bueno, ya no es mi grupo parlamentario...», ha comenzado a decir, emocionado. «Qué pena. Mira verás, todo lo demás me da igual. Me dan pena los compañeros...», continuaba explicando Ábalos, que puntualizaba después que «hoy mismo» había hablado con la secretaria general del grupo parlamentario —Montserrat Mínguez— para preguntarle «si valía la pena que fuera a votar o no». «¿Pero qué te da pena? ¿Que te hayan dejado solo?», volvía a insistir Risto. «No, me da pena dejarlos yo (...) Me duele perder la identidad», concluía después, asegurando que lleva 43 años en las filas socialistas.

Esta es una más del carrusel de entrevistas de Ábalos en distintas radios y cadenas de televisión, desde que se conociese su vinculación con el caso Koldo, conocida así por el nombre del exasesor del exministro Koldo García. «No puedo tirar de la manta, porque no existe la manta», sostuvo ayer en Telecinco.

De momento, ni él ni Jacobo Pombo, al que el juez de la Audiencia también sitúa como intermediario, figuran como investigados en el procedimiento que se sigue contra siete personas, una de ellas Koldo, por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.