El PSOE y sus socios rechazan la petición del PP de que Sánchez explique en el Congreso sus pactos con Junts

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo interviene en una sesión de control al Gobierno. No disponible | EFE

El PSOE y sus aliados de Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG han rechazado este miércoles en la Diputación Permanente de Congreso la petición del PP para que el presidente Pedro Sánchez comparezca en sesión plenaria y explique sus pactos con Junts para salvar los decretos ley del Gobierno. Los de Carles Puigdemont han declinado participar en el debate.

La portavoz adjunta del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha intentado convencer a los independentistas para que apoyen su petición de comparecencia advirtiéndoles de que Sánchez es «un maestro de la bolita» del que no se pueden fiar. «Se lo diré con claridad, incluso con un punto de crudeza: su inconstitucional, anti-europea y corrupta ley de amnistía no tiene futuro. Pierdan toda esperanza. Pueden ustedes aprobar una ley que diga que (Carles) Puigdemont es Napoleón y Sánchez el nuevo Aristóteles, pero no por ello van a dejar de ser lo que son, un prófugo de la justicia y un perdedor sin escrúpulos», ha subrayado.

A su juicio, «la verdad es la realidad, y la realidad es que en España hay algo por encima de Sánchez y hasta de cualquier mayoría parlamentaria: la Constitución española y el Derecho europeo».

Vox carga contra el PP

La comparecencia ha sido respaldada por Vox, cuya portavoz, Pepa Rodríguez de Millán, considera que Sánchez usará «todas las artimañas posibles para mantenerse en el poder», pero al mismo tiempo ha acusado al PP de «blanquear» al Gobierno pactando la reforma constitucional del artículo 49: «No se les puede regalar ninguna fotografía de falso consenso, porque era justo lo que querían —ha denunciado—. Ustedes les han regalado esa imagen que estaban buscando».

Pero el PSOE rechaza esa exigencias de explicaciones alegando que «la política del PP se basa en criticar y confrontar» y que «sigue usando Cataluña como arma de confrontación política»: «Porque para ustedes, con tal de ir en contra de este Gobierno, todo vale. Incluso darles la espalda a los españoles», ha dicho el coordinador de los diputados y senadores del PSC, José Zaragoza.

Por el grupo parlamentario de Sumar, su secretario general, Txema Guijarro, ha dicho que el PP parece estar en una «estrategia permanente de desgaste» y cree que «ha pinchado en una zona blanda del Gobierno» con la amnistía, pero en su opinión «el tema no da para tanta coba» y no justifica una comparecencia extraordinaria del presidente. Teresa Jordà, de ERC, ha animado al PP a asumir que «el movimiento independentista catalán es un movimiento cívico y pacífico» y que «dejen ya las mentiras sobre la violencia en Cataluña y los burdos y patéticos intentos de vincular el independentismo y el terrorismo». «Hacen el ridículo. Debería caérseles la cara de vergüenza», ha sostenido.

Arrastrar el debate «por el barro»

Del mismo modo, Idoia Sagastizabal, de PNV, considera que los asuntos esgrimidos por el PP son «temas ya debatidos» y «comparecencias que se repiten como el día de la marmota». «Solo hablan de su mercancía política y con perspectiva cortoplacista», se lamenta.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, rechaza secundar las peticiones de comparecencias alegando que no van a «dar la oportunidad» al PP de «seguir arrastrando por el barro el debate político». Por último, el diputado del BNG y representante del Grupo Mixto en ausencia de Podemos, Néstor Rego, ha adelantado su voto en contra de todas las comparecencias porque a su juicio solo responden a «la estrategia del PP en su habitual política bronca».