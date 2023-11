Néstor Rego advierte: «Este non é o noso Goberno»

Javier Lizon | EFE

En diez minutos, repartiendo los veinte restantes con los diputados de Coalición Canaria y UPN que integran el Grupo Mixto del Congreso, el nacionalista Néstor Rego se dirigió a Pedro Sánchez para confirmarle su apoyo en la votación de esta mañana para hacerle presidente, pero advirtiéndole que este Gobierno no es el suyo. El voto a favor del BNG, innecesario en la aritmética para dar a Sánchez la mayoría absoluta, responde a «dous compromisos», señaló el diputado: «Defender os intrereses de Galiza» y erigir un «muro de contención contra a dereita ultra e a ultradereita».

El de Rego fue el único discurso de la mañana íntegramente en su lengua propia, a diferencia de los portavoces de PNV y Bildu que intercalaron vasco y castellano en su intervención. También se distinguió por un tono más severo que sus predecesores en la tribuna, que habían tendido puentes con el candidato a la reelección a pesar de advertirle al mismo tiempo sobre la necesidad de cumplir con los pactos que asumió con ellos. «Este non é o noso Goberno. O BNG ten profundas diferenzas co PSOE», dijo a Sánchez, exponiendo la «evidente» distancia que les separa en sus «obxectivos estratéxicos», con las elecciones autonómicas cada vez próximas, pero también por las actuaciones de su Ejecutivo que dijo «non partillar». Enumeró asuntos sociales, el reconocimiento de las naciones del Estado o la acción exterior de los socialistas, por su «viraxe» respecto al Sáhara, la política belicista o la ausencia de una «condena rotunda» a Israel.

Rego, que llevó en su solapa un pin con una sandía en solidaridad con el pueblo palestino, inició su discurso centrándose, precisamente, en la incursión de Israel en la franja de Gaza. Pidió «romper relacións diplomáticas» y hacer que el primer ministro israelí Netanyahu y su «cúpula sionista» rindan cuentas ante la Corte Penal Internacional. De hecho, tanto él como la senadora Carme da Silva firmaron esta semana una petición en esta línea. «Rexeitamos a dereita ultra e a ultradereita que apoia o xenocidio que está a cometer Israel», condenó el diputado, que hiló este argumento con su voto a favor de Sánchez, una vía que «confronta coa opción ultraespañolista reaccionaria».

Se refirió al acuerdo de investidura firmado con el PSOE, subrayando el compromiso de obtener nuevos descuentos en los peajes de las autopistas AP-9 y AP-53, así como la garantía de contar con un trato «igualitario» en la compensación de la deuda, asunto que Sánchez ya apuntó ayer para extender a todas las comunidades autónomas. También enumeró los pactos para modernizar infraestructuras en Galicia, especialmente en la creación de una red de cercanías, o la puesta en marcha de cinco nuevos juzgados de violencia de género.

Reconoció que la transferencia de todas las competencias pendientes, asunto también incluido en el anterior acuerdo de investidura, será «pouco viable» con los populares al frente de la Xunta. «En trece anos, cero competencias co señor Feijoo», se dirigió al expresidente de la Xunta, sentado en su escaño del Congreso como líder de la oposición. «Desolador», subrayó Reg. Reivindicó que solo será posible con el BNG liderando la alternativa al PP en el Gobierno gallego a partir de las próximas elecciones. «As forzas autonomistas non exercen como tales. O noso obxectivo é a plena soberanía e que polo menos se cumpla co Estatuto de Autonomía», defendió.

No hubo apenas menciones a los compromisos incumplidos en la anterior legislatura, más allá de la no derogación completa de la reforma laboral y de la ley mordaza. Rego le reclamó también «frear o espolio eólico» y paralizar el desarrollo de la eólica marina, la creación de una «tarifa eléctrica galega» o una transición «xusta» en As Pontes y Meirama. «Só unha Galiza soberana poderá desenvolver plenamente as súas potencialidades», resumió el diputado nacionalista, que se despidió citando a Alexandre Bóveda y avanzó que su formación será «esixente» y estará «moi atenta» a las medidas recogidas en el acuerdo.

En el turno de réplica, Pedro Sánchez criticó a los Gobiernos populares en la Xunta sin «ningún tipo de sensibilidad con Galicia». En siete minutos, repasó los puntos incluidos en el nuevo acuerdo y recordó las políticas impulsadas desde su Ejecutivo para «tratar de recomponer» la situación que denunció al frente del Gobierno gallego. Habló así del «nulo compromiso» de la Xunta en materia industrial, el incremento de la deuda pública en los últimos trece años o el «cierre de 138 colegios públicos» que, junto a la construcción de «ni una sola residencia para mayores», provocó protestas desde la bancada popular.

Pontón recuerda: «Este é un acordo de investidura, non de lexislatura»

En un audio remitido a los medios, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, también dijo que los nacionalistas serán «moi esixentes» con Pedro Sánchez «á hora de cumprir cos acordos investidura». Advirtió que el voto del Bloque en las Cortes estará siempre condicionado a defender la agenda gallega, por lo que el presidente socialista tendrá que ganar el apoyo de los nacionalistas «día a día» y «debate a debate».

«O noso compromiso é de investidura non lexislatura», subrayó Pontón, que matizó que no todos los asuntos de esa agenda están incluidos en el acuerdo, y que habrá «novas oportunidades» para abordarlos. «Volvemos demostrar que un deputado e unha senadora son máis útiles que o resto ao servizo das forzas estatais, que non poden presentar un acordo de investidura porque o seu voto xa está entregado de antemán, uns a Sánchez e outros a Feijoo», añadió.